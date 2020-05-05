Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 5 мая.

После конфликта с главой Черкасс Анатолием Бондаренко, каждое действие властей Украины приведет к определенным потерям. Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами.

Евдокимов отрицает свою вину, утверждая, что самолет якобы потерял управляемость после удара молнии. Пилот разбившегося в «Шереметьево» Superjet Евдокимов назвал свою версию катастрофы.

Генерал-полковник Виктор Есин объяснил стремление США запретить испытания российской ракеты «Нудоль». Генерал Есин объяснил стремление США запретить испытания «Нудоли».

Украинский политикум неоднозначно воспринял повторный показ американскими СМИ фильма «Украинский обман». Показ в США фильма «Украинский обман» уничтожил позитивный образ Майдана.

Из-за отказа двигателя пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево». Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в «Шереметьево».

Шеф-повар Кремля рассказал о кулинарных предпочтениях первых лиц государства — от Леонида Брежнева до Владимира Путина. Шеф-повар Кремля раскрыл кулинарные предпочтения первых лиц государства.

Захарченко «нашелся» в московском специзоляторе, куда его этапировали из колонии в связи с вновь выдвинутым обвинением. «Пропавший» экс-полковник Захарченко «нашелся» в СИЗО.

Общее число выявленных случаев COVID-19 составляет 155 370, сообщили в оперативном штабе. В России за сутки выявлено 10 102 новых случая диагностики коронавируса.

Мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом, заявили в РАН. Генконструктор НПО «Энергия» Микрин умер в больнице в Коммунарке.

Башар Асад успешно сдерживает распространение коронавирусной инфекции в Сирии. Сотрудничество с Россией помогает Асаду эффективно бороться с коронавирусом в Сирии.