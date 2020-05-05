Журналистское расследование развенчало ложь ПНС о месте гибели сирийских наемников

Триполи, 5 мая. Группа ливийских исследователей доказала, что видео с убитыми сирийскими наемниками, захватившими дом под Триполи, подлинно и было сделано в Ливии, а не в Сирии, как утверждает официальное командование так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Напомним, речь идет о видеозаписи, на которой запечатлены последние мгновения жизни сирийских наемников, выступающих на стороне ПНС. После захвата виллы джихадистами Ливийская национальная армия нанесла по ним удар, уничтожив боевиков. Видео было сделано одним из них. После этого ряд СМИ, поддерживающих ПНС, заявили, что видео было снято в Сирии. Издание Almarsad наглядно продемонстрировало подлинность видео, доказав, что события на его кадрах происходили в Ливии.

Детальное изучение кадров показало, что материал сделан к югу от Триполи в квартале Халлет аль-Фурджан. Об этом свидетельствует расположение деревьев, прилегающих к дому грунтовых дорог, двор виллы, кустов, а также внешний вид забора и самого дома. Журналисты предоставили выводы тщательного разбора кадров видео.