Санкт-Петербург, 5 мая. Несмотря на то, что сезонный грипп и коронавирус являются респираторными заболеваниями, между ними есть различия. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, в данный момент трудно сравнивать грипп и коронавирусную инфекцию, так как она недостаточно изучена. Однако уже сейчас точно известно, что сезонный грипп вызывает больше сопутствующих заболеваний, чем коронавирус.

«Грипп вызывает больше заболеваний, чем коронавирус. Если говорить о летальных исходах, сложно сравнивать. Пока не закончилась пандемия, рано говорить. Нужен спокойный период, чтобы это все проанализировать», — пояснил Никоноров.

О также добавил, что основные диагностические критерии гриппа схожи с коронавирусом, однако есть и различия. В частности, грипп имеет более короткий средний инкубационный период и серийный интервал, в отличие от коронавируса. Серийный интервал для коронавируса оценивается в 5-6 дней, а для вируса гриппа он составляет три дня. Именно поэтому грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,5 миллиона. Заболевание унесло жизни более 250 тысяч человек.

На территории зарегистрировано 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек умерли. 19 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.