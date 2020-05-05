Евгений Пригожин сравнил The New York Times с советскими журналами «Мурзилка» и «Крокодил»

Санкт-Петербург, 5 мая. Газета The New York Times, получившая очередную Пулитцеровскую премию за серию антироссийских публикаций, в лишенный развлечений период пандемии стала настоящей отдушиной для всех желающих веселья. Об этом заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя новую награду небезызвестного американского издания.

«Хочу поздравить «Нью-Йорк Таймс» с Пулитцеровской премией. Как известно, Пулитцеровская выдается за создание фейков с лучшим соотношением цена-качество, а сам Джозеф Пулитцер был основателем желтой прессы», — цитирует бизнесмена его пресс-служба.

По словам Пригожина, потягаться с The New York Times в создании фейков сможет не каждый. В качестве потенциальных «соперников» издания он назвал BBC и известные советские журналы «Мурзилка» и «Крокодил».

По мнению бизнесмена, получившие столь высокую журналистскую награду надуманные публикации газеты стали источниками позитивной информации в непростой период пандемии.

«Сейчас, когда по всему миру сотни людей лишены общения и развлечений, а для желающих веселья закрыты даже цирки, «Нью-Йорк Таймс» остается настоящей отдушиной. Чтобы еще раз поздравить их, шлю им в редакцию небольшой подарок, который поможет скрасить тяготы пандемии», — резюмировал он.

Накануне The New York Times получила Пулитцеровскую премию «за серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни», о противоправных действиях, приписываемых российским властям.

Это возмутило российских дипломатов. Они напомнили, что высокая журналистская награда за дискредитацию РФ стала для американской газеты очередной — три года назад NYT уже получала премию за демонизацию России. Серию статей в посольстве назвали «сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов».

Кроме того, там подчеркнули, все антироссийские факты, приведенные в газете, «многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью».