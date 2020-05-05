Либеральные СМИ стали инструментом Запада в попытках осквернения Дня Победы

В 2020 году День Победы омрачен распространением пандемии COVID-19, из-за чего традиционный формат празднования пришлось изменить. Однако это никак не повлияло на позицию либеральных СМИ, проталкивающих идеи о «бесполезности» празднования 9 Мая. С какой целью подобное делается — в нашем материале.

По мере приближения к 9 Мая оппозиционные СМИ массово начинают публиковать различные интервью и мнения экспертов, «соревнующихся» в высказываниях негативного мнения по поводу этого важного события. В ход идет все — от критических высказываний, граничащих с оскорблениями, до продвижения антироссийских гипотез. Этот год не стал исключением из правил, хотя из-за нынешней ситуации с пандемией информационный повод отошел на второстепенный план.

«Эхо» ненависти

Начать стоит с «Эха Москвы» и публициста Виктора Шендеровича, выступившего в эфире программы «Особое мнение». Оппозиционера искренне радует тяжелая ситуация с коронавирусом, снизившая уровень «победобесия», без которого, по его мнению, не могут обойтись российские власти.

«Без парада никак нельзя. Разумеется, коронавирус снизил уровень этого победобесия и количества пошлости. Но совсем убрать нельзя», — уточняет публицист.

Шендерович считает все проводимые в этот день мероприятия «неуместными», потому что этот день «для того, чтобы вспомнить» погибших. Сам публицист четко показал, как нужно «вспоминать погибших» еще вначале 2020 года, когда озвучил свое мнение по поводу празднования 9 Мая в интервью для M.News World. Шендерович поглумился над Днем Победы, отметив, что «нервы этой мерзости не выдерживают». Он также пообещал уехать на эти дни из города.

«9 мая ноги моей тут не будет, заранее уеду, чтобы близко меня не было, потому что нервы этой мерзости не выдерживают», — поделился Шендерович с журналистами.

Несмотря на такие заявления, «Эхо Москвы» не просто охотно предоставило свою площадку для распространения подобных идей — сотрудники нарочно задавали вопросы о Дне Победы, зная о негативном отношении Шендеровича к 9 Мая.

В СМИ отметили, что в этом году оппозиционеру будет особенно тяжело из-за закрытых границ и ему придется воочию наблюдать за празднованием Дня Победы. Кроме того, журналисты уточнили, что где-нибудь на Западе с подобными высказываниями не допустили бы до эфира. В России же, несмотря на «режим», существующая на деньги госкорпораций радиостанция свободно распространяет вышеописанные умозаключения.

Ангажированная «Свобода»

Не отстает от российской оппозиционной прессы и иностранная. В частности, издание «Радио Свобода» (признано иноагентом) выпустило большой материал, посвященный Дню Победы. В интервью с политологом Сергеем Медведевым и Андреем Колесниковым стала понятна позиция «Радио Свободы». В издании считают, что празднование 9 Мая — это один из элементов некой «идеологии режима».

«В XXI веке День Победы превратился в одну из главных скреп режима, а культ Победы – в официальную идеологию. С каждым годом власть все сильнее использует этот день как инструмент своей легитимации», — считают журналисты «Радио Свободы».

Кроме того, СМИ утверждают, что «историческая политика» стала одним из основных элементов системы правления нынешней власти. Якобы у России «нет достижений» на современном политическом поприще и «история — это единственное, чем гордятся россияне».

По словам Колесникова, жители нашей страны имеют «опосредованное» отношение к Великой Отечественной войне, поэтому празднование Дня Победы — это «перехватывание моральной повестки».

«Вот это перехватывание моральной повестки, стремление настоять на своей правоте, на том, что мы везде были первыми, мы всех освободили, мы самые главные, — все это определяет ту политику, которая в принципе формируется сейчас в наших верхах, не только внешнюю, но и внутреннюю», — рассказал Колесников.

Политолог считает, что при помощи истории «можно и нужно управлять». Но, по его мнению, Россия это делает «агрессивно», якобы замещая правду «вымышленными историями и мифами».

«Радио Свобода» на деньги США не стесняется публиковать мнения различных «историков», утверждающих, что СССР виноват в развязывании Второй мировой войны. Так, некий сотрудник еврейского института Хадасса-Брендайс Александр Гогун давал интервью, в котором утверждал, что «амбиции СССР были несравнимо шире немецких — Союз собирался захватить сначала Европу, а затем и весь мир». До сих пор неясно, откуда у «историка» подобные сведения — источник он так и не назвал, но его слова отражают повестку «Радио Свободы», транслирующую выгодную Западу позицию.

«Бухгалтерская» атака на Крым

Еще один иноагент «Крым. Реалии» решил пойти другим путем — вместо традиционной критики в адрес Дня Победы, они озаботились тратами на традиционное украшение российского полуострова. Как известно, подконтрольные Западу СМИ не признают Крым российской территорией, поэтому фактически любое мероприятие воспринимаются ими «в штыки». Именно поэтому авторами нескольких статей были проделаны скрупулезный подсчеты средств, затраченных на празднование этого события.

Несмотря на то, что затраты были согласованы еще в 2019 году и мало, чем отличаются от ежегодных, интонационный подтекст статей совершенно четкий — журналисты стараются внушить мысль о бесполезности подобных затрат.

Переписывание истории

В российских СМИ неоднократно поднимался вопрос о мотивах либеральной прессы. Журналистам непонятно, почему «обличители», которые живут в современном мире только благодаря победе СССР в Великой Отечественной войне, испытывают столько негативных эмоций по отношению ко Дню Победы. Вероятно, ответ кроется в материальной мотивации. Вся их идеология — не более, чем оплаченный заказ заинтересованными в дискредитации России людьми.

Давно уже не секрет, что Запад ведет против РФ гибридную войну, важной составляющей которой является формирование негативного имиджа нашей страны. В последствии подобная «методика» может принести свои плоды в виде беспорядков и хаоса, что и является главной целью спонсоров.

День Победы — одна из главных мишеней. Это важное историческое событие, по-настоящему объединяющее россиян, демонстрирующих самопожертвование и героизм, что, конечно, категорически не нравится тем, кто хочет раскола России.

Кроме того, Запад не устраивает образ советского воина-освободителя, спасшего Европу от гитлеровского порабощения, а целые народы — от уничтожения. В силу этого западные спонсоры и работающие в связке с ними российские оппозиционеры, НКО и СМИ пытаются если не «опровергнуть» историческую правду, то хотя бы изменить общественное мнение относительно Дня Победы.