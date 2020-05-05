Ветеран рассказала о работе военных медиков в годы ВОВ. ФАН-ТВ

Военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге поздравили с предстоящим праздником ветерана ВОВ Саяру Хисматуловну Саляеву. Ей вручили подарок и медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и передали онлайн-обращение от командующего войсками округа генерала-полковника Александра Лапина.

Саяра Хисматуловна Саляева пошла на фронт санитаркой, служила в медико-санитарном взводе 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Участвовала в операциях на Курской дуге, в боях за освобождение Орла, Белгорода, Праги. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», знаком «Отличник санитарной службы».