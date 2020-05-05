Ветеран рассказала о работе военных медиков в годы ВОВ. ФАН-ТВ

Военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге поздравили с предстоящим праздником ветерана ВОВ Саяру Хисматуловну Саляеву. Ей вручили подарок и медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и передали онлайн-обращение от командующего войсками округа генерала-полковника Александра Лапина.
Саяра Хисматуловна Саляева пошла на фронт санитаркой, служила в медико-санитарном взводе 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. Участвовала в операциях на Курской дуге, в боях за освобождение Орла, Белгорода, Праги. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», знаком «Отличник санитарной службы».
«Вот на этой высоте, где памятник наш стоит, мы учились ползать, вытаскивать раненных на поле боя, всю эту горку исползали люди. Думали, когда ползали, что это игрушки, а это были не игрушки. Война — это кровь», — рассказывает Саяра Саляева.