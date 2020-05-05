Эксперт НИИ гриппа предложил потребовать у США компенсацию за эпидемию «испанки»

Санкт-Петербург, 5 мая. В то время, как США пытаются обвинять Китай в распространении коронавирусной инфекции, в Вашингтоне забывают о том, что вспышка смертоносной «испанки» произошла именно в Штатах.

О том, как проходила пандемия испанского гриппа, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

«У пандемии 1918го года было три волны, и [пострадавшие] страны должны требовать компенсацию у США. Первые вспышки произошли в январе 1918 года в американских военно-учебных лагерях», — напомнил Никоноров.

В дальнейшем часть солдат во время Первой мировой войны отправили в Европу, и «испанка» получила свое название, потому что все страны, принимавшие участие в военных действиях, не говорили об инфекции, но в Испании об этом писали СМИ. В апреле 1918 года «испанка» пришла во Францию, Испанию, Португалию и Грецию.

При этом Никоноров отметил, что для того, чтобы предъявлять претензии, надо доказать, что инфекция пошла из США. Специалист добавил, что и вспышка свиного гриппа в 2009 году тоже произошла в Штатах, затем распространившись по всему миру.

Врач отметил, что у «испанки» и новой коронавирусной инфекции есть ряд схожих черт.

«Тоже было понижение обоняния, вплоть до отсутствия, снижения вкусовых ощущений, основная причина смерти — пневмония. Впервые заставляли массово носить маски», — добавил он.

Там, где вводились карантинные мероприятия, уровень заболеваемости был ниже, чем там, где они вводились, а потом отменялись. По мнению эксперта, тогда карантин позволил бы разработать вакцину, но в то время не было таких возможностей, как сейчас.

Напомним, 4 мая агентство The Associated press сообщило о том, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США считает, что Китай якобы скрыл информацию о коронавирусе, чтобы успеть накопить достаточно ресурсов для борьбы с коронавирусом внутри страны.

До этого, как сообщала «Газета.ру», президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус якобы был искусственно создана в лабораториях китайского города Ухань, где 31 декабря 2019 года произошла вспышка COVID-19. Трамп заверил, что у США есть доказательства этого, но не предъявил их, сославшись на секретность. При этом в ВОЗ заявляют, что Пекин оперативно проинформировать организацию о заболевании. 11 марта вспышка нового коронавируса была объявлена пандемией.