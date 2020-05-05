Глава Нижнего Новгорода подал в отставку

Нижний Новгород, 5 мая. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подал в отставку, сообщили в пресс-службе правительства города.

Депутаты Нижнего Новгорода на внеочередном заседании рассмотрят вопрос об отставке Панова в связи с переходом на другую работу. В пресс-службе не прокомментировали, какой пост займет Панов.

В мэрии пообещали, что информация о том, кто займет должность главы города, появится 6 мая. Владимир Панов возглавил Нижний Новгород в конце 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора региона Глеб Никитин.

Панову 44 года, с 2016 по 2018 годы он был депутатом Госдумы РФ седьмого созыва, занимался вопросами экологии и защиты окружающей среды в профильном комитете. В 2014 году вошел в рабочую группу по разработке закона об обращении с отходами при Госдуме.

Ранее сообщалось, что мэр Пятигорска досрочно сложил свои полномочия.