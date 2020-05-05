Выставка, посвященная пандемии коронавируса, проходит в Петербурге. ФАН-ТВ

Онлайн-выставка под названием «Маска, которая спасла миллионы» проходит в Военно-медицинском музее Петербурга. На ней показывают противогазы, защитные костюмы, очки, маски — средства защиты органов дыхания, которые использовали в разное время вы разных странах.

«На мне сейчас общевойсковой защитный комплект, а в руках — один из самых массовых противогазов Советского Союза послевоенных лет — ГП 5. Всех модификаций было произведено около трех единиц на одного гражданина Советского Союза», — рассказывает экскурсовод Андрей Терентьев.

На выставке представлены и конский противогаз, и раритетная марлевая повязка, и современные средства защиты. Экскурсовод Андрей Терентьев надевает защитные костюмы на себя, показывает зрителям их функциональность и рассказывает, для чего именно были предназначены. В костюме чумного доктора комментирует противогазы Зелинского-Кумманта с угольным фильтром.

Рассказывает экскурсовод и о знаменитой маске-клюве. В ней размещали разные лекарственные травы, чеснок для защиты органов дыхания. В Военно-медицинском музее Минобороны России представлена история становления и развитии российской медицины. Всего там собрано около полумиллиона экспонатов.