أوضح المحلل السياسي أندريه كوشكين لوكالة الأنباء الفيدرالية أن التعاون مع روسيا وإجراءات الحجر الصحي الفعال ومسؤولية الشعب السوري يساعد الحكومة السورية بقيادة بشار الأسد على مكافحة فيروس كورونا بشكل فعال

مناقشة الحكومة

عقد الرئيس السوري بشار الأسد اجتماعا تنفيذيا يوم الاثنين مع مجموعة مكافحة عدوى فيروس كورونا الحكومية COVID-2019. وفقا لأحدث البيانات ، تم تأكيد 44 حالة إصابة بالفيروس الجديد في سوريا.

وتحدث بشار الأسد خلال محادثة مع ممثلين المجموعة الحكومية عن النتائج التي تحققت في مكافحة النوع الجديد من الفيروسات ، لكن الرئيس السوري لفت الانتباه إلى العواقب السلبية التي يجب مكافحتها.

علق أندريه كوشكين رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوفا و الخبيرة في رابطة العلماء السياسيين العسكريين ،على كفاح السلطات السورية مع COVID-2019 في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية.

كما لاحظ العالم السياسي ، إن العامل المهم للغاية في نجاح نضال السلطات السورية ضد النوع الجديد من فيروس كورونا هو التفاعل المستمر مع القيادة والمتخصصين من روسيا. موسكو مهتمة باتخاذ الجمهورية العربية كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء الوباء.

"عليك أن تفهم أنه توجد في سوريا قاعدة عسكرية روسية وخبراؤنا العسكريون. لذلك ، يمكن أن تؤدي الجهود المشتركة إلى تحسن حقيقي في مكافحة فيروس كورونا. ونرى بالفعل التأثير الإيجابي لهذا.

إن حكومة بشار الأسد والأطباء السوريين يفعلون كل شيء بشكل صحيح ، لأنهم ليس لديهم رغبة كبيرة فحسب ، بل لديهم خبرة أيضًا في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد" يحدث محاور وكالة الأنباء الفيدرالية.

وبحسب الرئيس السوري ، لعب رد الفعل الصحيح للمواطنين ، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الوقت المناسب ، دوراً هاماً في إبطاء انتشار العدوى ، بما في ذلك حظر التنقل بين المحافظات دون سبب محدد ، فضلاً عن إغلاق المقاهي والمطاعم والمؤسسات المماثلة.

كما لاحظ أندريه كوشكين ، لم يتم ابتكار أي شيء أكثر فعالية حتى في مكافحة انتشار أنواع مختلفة من الأوبئة ، مثل إدخال تدابير الحجر الصحي.

"إن الشيء الرئيسي حتى في نظام الحجر الصحي الحديث هو المسؤولية الاجتماعية للمواطنين الذين يحتاجون إلى متابعة العزلة الذاتية. هذا يساهم إلى حد كبير في النجاح في مكافحة فيروس كورونا. لذلك ، من الضروري ألا يقتصرالأمرفقط على الحكومة السورية من أجل اتخاذ الإجراءات الفورية بل أن يشمل أيضا مواطني البلد أنفسهم، ”يعتقد العالم السياسي".وفقا للعالم السياسي.

الاقتصاد وفيروس كورونا

إن عدوى فيروس كورونا والكفاح ضدها يمكن أن يؤثرا على اقتصاد سوريا ، وفقا لما ذكره الرئيس بشار الأسد ، يمكن تجنب الآثار السلبية على السكان أو الحد منها على الأقل إذا اتخذت الحكومة إجراءات مختصة ، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى تثبيت أسعار الأغذية.

كما لاحظ محاوروكالة الأنباء الفيدرالية ، فإن الحد من تكلفة المنتجات ، وخاصة الأكثر أهمية بالنسبة للسكان ، سيساعد المواطنين بشكل خطير خلال الوباء.

"نحن نرى تدابير مماثلة في جميع أنحاء العالم ، حيث تعمل الحكومات من خلال سلطات إنفاذ القانون والسلطات المالية ، في محاولة كبح جماح البائعين عديمي الضمير و الموردين الذين قاموا بتضخيم الأسعار. إذا تمكنا من احتواء هذه الحركة ، سيكون نجاحا حقيقيا ، " يقول أندري كوشكين.

محاربة الفيروس غير مربحة للمتشددين

وسجلت في السابق حالات إصابة بفيروس كورونا في الأراضي التي يسيطر عليها متشددون من مختلف الجماعات المسلحة. وعلى وجه الخصوص ، سجلت هذه الحالات في إدليب ، حيث يعمل المقاتلون الموالون لتركيا ، وكذلك في شمال شرق البلد ، حيث تقوم القوات الموالية للولايات المتحدة بالدور الرئيسي.

ووفقًا لأندريه كوشكين ، فإن انتشار الفيروس في المناطق التي لا تسيطر عليها حكومة البلاد يمثل مشكلة حقًا ، لأن المسلحين غير مهتمين بمحاربة فيروس كورونا ، لأن ذلك سيكون على حساب مصالحهم التجارية. لذلك ، يجب على دمشق أن تتصرف بمفردها لإبلاغ السكان بالحاجة إلى الحفاظ على النظافة الشخصية والمسافة ، وكذلك التعامل مع توريد الأدوية للمحتاجين.

"تحاول السلطات الحكيمة دائمًا توزيع جهودها فيما يتعلق بدرجة التهديدات التي تظهر في لحظة معينة. لن يكون من الحكمة التمسك بحل مشكلة واحدة فقط ، على سبيل المثال ، محاربة الإرهابيين فقط. لكن القدرة على إعادة توزيع الفرص ، ورؤية اللحظة المناسبة لحل المشكلة ، هنا تكمن حكمة السلطات "، اختتم محاور وكالة الأنباء الفيدرالية.