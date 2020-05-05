Бывший муж Лолиты показал, как развлекается на самоизоляции с новой возлюбленной

Москва, 5 мая. Бывший супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов показал, как проводит время на самоизоляции со своей новой возлюбленной.

Иванов опубликовал на своей странице в Instagram видео, на кадрах которого запечатлено как он играет в настольные игры с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой и ее детьми.

«Баттл игроманов! Новые увлечения на карантине не дадут вам соскучиться — это факт!» — подписал видеоролик бывший супруг Лолиты.

Стоит отметить, что 30 апреля Милявская и Ивановы официально развелись. В июле 2019 года Милявская заявила, что приняла решение расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. По словам артистки, они с мужем стали безразличны друг другу, что привело к возникновению конфликтов. При этом Милявская напомнила, что прожила в браке с Дмитрием девять лет, однако наступила пора расстаться.

Процесс развода затянулся, так как Милявская пыталась доказать, что брак с Ивановым был фиктивным. Однако позднее Лолита решила отказаться от этих требований.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев. К настоящему моменту в России зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек умерли. 19 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.