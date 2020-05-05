Специалист НИИ гриппа назвал число генетических возбудителей коронавируса в РФ

Санкт-Петербург, 5 мая. Банк генетических возбудителей во время пандемии коронавируса постоянно пополняется, в России на сегодняшний день их установлено более 120. Об этом рассказал старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» он выступил по теме «Коронавирус и мифы вокруг него».

Никоноров объяснил, что увеличение числа возбудителей свойственно для периода распространения инфекции, и сегодня они выделяются в различных регионах.

«В Москве большая часть возбудителей — это москвичи позаражали друг друга, а в Санкт-Петербурге, в основном, [возбудители] — это те, кто прибыли к нам из других регионов, из-за рубежа», — сказал он.

Специалист уточнил, что сам по себе возбудитель всегда один — коронавирус, но он появляется из разных источников, которые можно определить генетически.

По словам Никонорова, любой вирус постоянно претерпевает мутации, но, несмотря на это, сложно сказать, различаются ли между собой, к примеру, московская и петербургская инфекции. Это объясняется тем, что изменения в вирусе могут быть незначительными. Кроме того, исследователи получают не 100% необходимого материала и нуждаются в более длительном периоде для его изучения.