Доктор Мясников рассказал, как лечить коронавирус «бабушкиным» способом

Москва, 5 мая. Подавляющее большинство заболевших коронавирусной инфекцией лечат «бабушкиным» способом, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, всего у 10% человек от общего числа заразившихся болезнь протекает в тяжелой форме. Такие больные нуждаются в госпитализации, а остальные 90% могут лечиться дома.

Особенно доктор выделил развитие телемедицины, назвав ее подходящей для домашних больных.

«Учитывая, что лечения все равно нет, все ваше лечение – это свежий воздух (проветривание), обильное питье, парацетамол при повышении температуры и правильное питание», — подчеркнул он эфире онлайн-канала «Соловьев LIVE».

В связи с этим он посоветовал россиянам вспомнить, как лечить ОРВИ и грипп «бабушкиными» методами.

«Как нас всегда лечили бабушки от гриппа? Нам меняли простыни, проветривали комнату, кормили кашками и куриными бульонами, давали аспирин», — сказал Мясников.

С тех пор, как подчеркнул специалист, ничего не изменилось. Разве что парацетамол заменил аспирин.

«Вот так и лечитесь. Мы должны переболеть. Это не СПИД и проказа, которые не лечится. Заболели – это нормально», — подчеркнул доктор.

Мясников добавил, что эпидемия коронавируса кардинально повлияет на медицину, поэтому к следующей пандемии мир будет готов гораздо лучше.

Ранее врач во время своей передачи «Спасибо, доктор!» на YouTube описал жизнь россиян фразой «Нас это самое, а мы крепчаем».

«Русские, конечно, не сдаются. В этом есть смысл», — подчеркнул он.

При этом Мясников признался, что его удивляет нервная реакция некоторых соотечественников на введенные временные ограничения.