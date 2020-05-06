Эксперты сравнили угрозу урожаю в России от коронавируса и погодных аномалий

Карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, не повлияли на посевные работы в ключевых сельскохозяйственных регионах России. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали чиновники из Ростовской и Белгородской областей.

Опрошенные ФАН эксперты подтвердили, что коронавирус не способен помешать севу и последующему урожаю в той же степени, в какой обычно мешает погода. Впрочем, негативные природные явления последних месяцев, включая аномально теплую зиму, заморозки и засуху, не угрожают продовольственной безопасности России, отметили специалисты.

В целом, урожай в 2020 году ожидается немного ниже предыдущих рекордных показателей, однако с лихвой покроет внутренний спрос, уверены собеседники агентства.

АПК работает в штатном режиме

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский заявил ФАН, что карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, не повлияли на весенние сельскохозяйственные работы в его регионе.

«Посевные площади не изменились, сельхозпредприятия работают в штатном режиме, — заверил он. — Хочу подчеркнуть, что режим нерабочих дней не распространяется на организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также на предприятия непрерывного цикла».

К таковым относятся организации АПК и смежных отраслей, которые могут продолжать свою деятельность, уточнил министр.

«Нашей первоочередной обязанностью является обеспечение населения продовольствием. Поэтому отрасль должна бесперебойно функционировать, а посевная кампания — проводиться в штатном режиме», — подчернкул Рачаловский.

По его словам, на сельскохозяйственных предприятиях области соблюдаются все законодательные нормы, а также рекомендации по профилактике распространения коронавируса. Кроме того, пересмотрен режим рабочего времени работников. В сменах сотрудники разделены на две и более группы — с четко выделенными рабочими зонами и максимальным ограничением их контактов. Пожилые сотрудники работают дистанционно.

«Обеспечены дополнительные меры контроля за состоянием здоровья сотрудников предприятия — у них проводится регулярное измерение температуры тела, а также введена дезинфекция рабочих мест», — рассказал министр Рачаловский.

Посевная проходит без сбоев

Заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина рассказала ФАН, что влияние на посевную ограничительных мер, связанных с COVID-19, оказалось очень незначительным.

«Растениеводство с этой точки зрения гораздо более безопасно, чем животноводство и переработка, — констатировала она. — В поле намного проще соблюдать социальную дистанцию и обеспечить минимум контактов занятых на посевной людей».

Механизатор один в кабине трактора и в силу технологии практически на целый день изолирован от других, привела пример Щедрина.

«Тем не менее, и мы, и руководство предприятий стараемся предусмотреть и предотвратить каждую случайность, чтобы не допустить заражения тружеников села. Мы строго следим за соблюдением всех рекомендаций Россельхознадзора и Минсельхоза по обеспечению безопасной работы отрасли», — отметила замгубернатора.

Поэтому несмотря на ограничения сельхозтоваропроизводители региона ритмично выполняют сезонные работы и реализуют стратегию по укреплению продовольственной безопасности страны, подчеркнула Щедрина.

«Нынешняя посевная проходит в обычном режиме несмотря на особые условия, связанные с пандемией, — отметила собеседница ФАН. — В хозяйствах Белгородской области она стартовала 11 марта. Причем сроки ее начала, несмотря на теплую и малоснежную зиму, практически совпали со среднемноголетними за последние 15 лет, незначительно опередив их».

Общая посевная площадь области — 1,5 млн га, причем все сто процентов пашни обрабатываются. Севооборот год от года меняется мало. Как правило, зерновые и зернобобовые занимают около 51% посевных площадей Белгородчины, технические культуры — 33%, кормовые — 13%, остальное отдано под картофель и овощи.

В связи с длительными порывистыми холодными ветрами при низких ночных температурах и в отсутствие значимых осадков в марте-апреле состояние озимых стало ухудшаться, но не критично. Благодаря подкормке на площади 402,7 тыс. га удалось смягчить негативное влияние погодно-климатических факторов. На конец апреля в хорошем состоянии находились 69% озимых посевов, 37,7% — в удовлетворительном и только 0,3% — в плохом.

К концу апреля ранние яровые были посеяны полностью, высокие темпы набрал сев технических культур, рассказала Щедрина. В целом, посевная идет ритмично, без сбоев. До последнего времени обеспокоенность вызывал недобор весенней влаги и ее ускоренное выветривание, что снижало виды на будущий урожай. Но прошедшие повсеместно на территории области дожди в конце апреля позволили рассчитывать на благоприятное развитие озимых и получение дружных всходов яровых культур.

«Впадать в панику — не наш принцип»

Генеральный директор ростовской агрофирмы «Целина» Виктор Бородаев подтвердил, что COVID-19 не оказывает существенного влияния на сельскохозяйственную деятельность.

«Коронавирус нам не мешает. Мы соблюдаем рекомендации и своевременно проводим работу в поле. А урожай будем считать позже. Он может быть хуже или лучше, но все равно урожай будет», — заверил производитель.

О том, как скажутся природные аномалии на урожае этого года, говорить пока рано, добавил Бородаев.

«Есть определенный недостаток влаги, но пока ничего критического нет. Все зависит от того, выпадут ли в мае осадки. Если выпадут, то ситуация поправится. Но пока ничего страшного не происходит», — отметил он.

В сельском хозяйстве всегда приходится учитывать большое количество факторов, и это совершенно нормально, рассказал собеседник ФАН.

«Морозы, пыльные бури — все это наша жизнь, это бывает каждый год, — констатировал он. — Погода всегда преподносит сюрпризы, и сильно заострять на этом внимание не стоит. Мы работаем под открытым небом, нам важен конечный результат. Не стоит впадать в панику, глядя на некую промежуточную ситуацию. Это не наш принцип».

Продуктов хватит всем

Эксперт издательского дома «Крестьянин», ростовский журналист Тимур Сазонов рассказал ФАН, что даже в случае снижения урожая на 20–30% по сравнению с прошлым годом это не угрожает продовольственной безопасности страны. В первую очередь он обратил внимание на озимую пшеницу.

«Это наша основная экспортная культура, которую выращивают и в Ростовской области, и в Краснодарском крае, — сообщил он. — В обоих регионах ситуация схожая, поскольку заморозки в марте и даже в апреле повредили довольно большие площади».

По словам эксперта, март-апрель — период, на который приходится фаза развития растений, когда они наиболее восприимчивы к питанию, влаге, удобрениям и подкормкам. Из-за заморозков подкормки либо не сработали, либо вносить их было нежелательно — после стресса внесение химии обычно откладывается.

Часть посевов поражена, и это означает, что летом будет недобор урожая примерно на 20–30%, предсказывает Сазонов. Кроме того, возможны проблемы с качеством зерна — не тройка, а четверка, и доля фуражного зерна будет больше.

Что касается нынешней посевной, то, как объяснил собеседник ФАН, весной идет сев яровых культур, таких как подсолнечник, кукуруза и соя.

«Многие успели провести сев в марте, кто-то еще не сеялся, поэтому оценить обстановку пока сложно. В данный момент проблему представляет засуха. Все ждут дождей, а их нет. Растениям нужно нормальное питание, чтобы преодолеть последствия заморозков», — констатировал Сазонов.

Эксперт добавил, что в его Ростовской области многие хозяйства отказываются от сева кукурузы, но это связано не с текущей ситуацией, а с климатическими изменениями в целом, потому что эта культура требует влаги. Лето в регионе становится все более засушливым, влаги не хватает: она уходит в другие регионы на юг и частично на север.

Однако говорить о том, что над Россией нависла угроза продовольственной безопасности, нельзя, отметил собеседник ФАН.

«Мы экспортируем десятки миллионов тонн зерна. Нам, простым жителям, которые покупают продукты, явно хватит, — заверил он. — Ситуация двоякая, как в той пословице: «У нас в сельском хозяйстве — две беды: урожай и неурожай». Недобор урожая спровоцирует рост цены. Если западные страны тоже не доберут урожай из-за коронавируса и погоды, то цена будет достаточно высокой. И те хозяйства, которые получат в этом году хороший урожай, окажутся в плюсе!»

Другой вопрос в том, что из-за коронавируса и валютных скачков растет в цене все связанное с обеспечением сельского хозяйства: техника, удобрение, запчасти, семена. И в долгосрочной перспективе это может ударить по отрасли, констатировал эксперт.

В овощеводческой сфере проблема другая. Скажем, в Краснодарском крае наблюдаются сложности со сбытом овощей, потому что там была введена довольно жесткая пропускная система, рассказал Сазонов.

«Некоторое время было сложно передвигаться даже внутри районов, но сейчас край потихоньку размораживают, — сообщил он. — Кое-где даже открылись рынки. Но многие овощеводы, в частности те, кто выращивает томаты, огурцы, редиску, клубнику и кто раньше отправлял свою продукцию в Центральную Россию и Сибирь, столкнулись со сложностями сбыта».

При этом перекупщики сейчас по большей части не работают из-за того, что передвижение между российскими регионами затруднено, добавил собеседник ФАН.

«Были уже случаи, когда редиску пришлось выбросить, — признал Сазонов. — Все с тревогой ждут, что будет дальше, ведь уже в мае пойдет морковь, клубника и другие культуры. В Краснодарском крае сейчас работают над решением этих проблем, там подключили кооперативы и логистические центры. Сейчас очень важно состыковать производителей и тех, кто сможет вывезти товар».

А вот в Ростовской области пока такой проблемы нет, заметил журналист.

«Многие уже получили необходимые пропуска. У нас другие проблемы — морозы повредили и зерновые, и овощные культуры. Есть информация, что ожидается недостаток ягод», — уточнил эксперт.

С овощами проблем не будет

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников представил ФАН свое видение ситуации с выращиванием овощей в стране.

«На овощи защищенного грунта погодные условия не окажут существенного влияния, — сообщил он. — Мы оценили мощности основных производителей овощей: все спокойно прогнозируют увеличение объемов производства, причем первый квартал этого года его уже показал. Томат и огурец показали увеличение производства на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, который стал рекордным по этим овощам в России. Факторы, которые в дальнейшем могли бы оказать негативное влияние на наши программы, отсутствуют».

С овощами открытого грунта дела обстоят чуть хуже, поскольку в регионах их традиционного выращивания: Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях — прошли заморозки. Из-за этого есть опасения по ранней группе овощей, в том числе ранней капусте.

«Также есть обеспокоенность по урожайности косточковых фруктов», — добавил парламентарий.

При этом собеседник ФАН развеял опасения, связанные с возможной нехваткой удобрений в связи с карантинными мерами на границе России.

«При производстве овощей в защищенном грунте около 15% удобрений ввозятся из-за рубежа, — объяснил Ситников. — Сейчас проблем с завозом нет. Кроме того, безостановочно работают российские производители. Есть небольшие задержки по отдельным компонентам, но я общаюсь с производителями, и они обещают выполнить свои программы, обеспечив нас удобрениями в полном объеме».

Погодные аномалии помогли озимым

Глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ФАН заявил, что зимние погодные аномалии вполне позитивно сказались на вегетации озимых в нашей стране.

«На Европейской части России, и в частности в тех регионах, которые называют житницей, была невероятно теплая зима, — напомнил он. — На тот момент имелась реальная опасность, что при резком похолодании и незначительном количестве снега могла промерзнуть почва. Но этого не произошло — как не случилось и выпревания, которое происходит при очень теплой погоде и большом снежном покрове».

Более того, зима способствовала улучшению вегетации тех озимых, которые были посеяны осенью, отметил Вильфанд. Но некоторые негативные факторы все-таки скажутся на урожае, добавил он.

«В первую очередь, это продолжительные заморозки в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Центральном округа, — объяснил ученый. — В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях были заморозки, и это, конечно, не критично, но тоже скажется. Другой негативный фактор — дефицит продуктивной влаги на юго-востоке Европейской части страны: на Ставрополье и местами в Краснодарском крае. Урожайность ожидается средняя, если смотреть за последние пять лет».

По мнению ученого, урожайность в 2020 году могла бы быть лучше, если бы не длительные периоды ночных отрицательных температур и небольшое количество осадков.

«Это негативные, но не критичные факторы. Это не 2010 год, когда был неурожай», — успокоил глава Росгидромета.

26 апреля была полностью выбрана нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которую Минсельхоз РФ установил с начала прошлого месяца. Квота была введена, чтобы стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне. На достижение целей государственных программ и показатели экспорта сельхозпродукции эти ограничения не повлияют, уверены в министерстве.