Тархуна, 5 мая. В результате очередной атаки боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии был уничтожен грузовик с провизией. Таким образом террористы попытались отрезать поставки еды в город Тархуна, ставший одной из целей их регулярных атак.

Бандформирования ПНС при помощи турецких БПЛА нанесли очередной авиаудар по гражданским грузам, проходящим по территориям, протекцию которых обеспечивает Ливийсксая национальная армия (ЛНА). Целью нападения стал грузовик, загруженный курицей — машина сгорела, водителю чудом удалось уцелеть. При этом официальная позиция ПНС в том, что атака была осуществлена по военному объекту ЛНА. Однако на деле выяснилось, что в грузовике находилась курица, а не оружие или военнослужащие.

За последние сутки террористы дважды неудачно атаковали гражданские грузы — целью первой атаки стали бензовозы, доставлявшие топливо простым ливийцам. Все эти инциденты руководством ПНС интерпретируются как атаки на грузы ЛНА.

Ранее сообщалось, что турецкие дроны под управлением террористов ПНС ударили по грузовикам, которые перевозили пчелиные ульи. Жертвами атаки стали пять мирных жителей.