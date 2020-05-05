На видео попали внушительные потери боевиков ПНС Ливии при атаке на Тархуну

Тархуна, 5 апреля. В арабском сегменте социальных сетей распространяется видео, на котором запечатлены потери вооруженных бандформирований в окрестностях города Тархуна, подчиняющихся главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу.

Warning ⚠️ violent content #GNA forces after the liberation of the occupied Territories in Tarhuna district today #Libya #LNA pic.twitter.com/GhtNWRr3HV — M.LNA (@LNA2019M) May 5, 2020

На кадрах видно, что боевики ПНС после очередной вооруженной вылазки понесли весомые потери. Несмотря на призывы соблюдать перемирие, боевики Сарраджа не оставляют попыток захватить силой новые территории. Усилия радикалов, которым активно помогают турецкие военные, оказываются безрезультатными, поскольку ЛНА готова к их атакам.

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА), как ранее заявлял фельдмаршал Халифа Хафтар, продолжают борьбу против терроризма в Ливии. Одним из мест, где наблюдаются наиболее ожесточенные боестолкновения, стала Тархуна — город представляет собой высокую стратегическую и социальную значимость. ЛНА для защиты Тархуны развернула в ней целое армейское подразделение, способное отбить атаки как с земли, так и с воздуха. Последняя массированная атака на город, развернутая сразу с нескольких направлений 18 апреля, обернулась для террористов ПНС полным провалом и внушительными потерями.