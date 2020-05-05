ФАН поздравляет победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей подвело итоги очередного этапа конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России». Денежный приз за первое место в размере 30 тысяч рублей отправляется журналисту из Выборга, второе место и 20 тысяч рублей присуждается автору из Тулы, а третье место и 10 тысяч рублей — корреспонденту из Ростова-на-Дону. Поздравляем коллег!

По итогам недельного читательского онлайн-голосования 65% голосов собрала статья Маргариты Захаровой из газеты «Выборг» (Ленобласть) «Выборгский ресторатор обеспечил врачей бесплатными обедами». Она рассказала, как в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, руководители и работники одного из выборгских предприятий общепита организовали полноценные горячие обеды для врачей.

Сергей Савицкий набрал 18% голосов и занял второе место. Он снял сюжет «Тульские байкеры в период пандемии стали волонтерами» для телеканала «Первый Тульский». В своем репортаже Сергей также показал, что в сложное для всех время взаимовыручка и альтруизм очень важны и даже такие, казалось бы, суровые ребята, как байкеры, помогают людям старшего поколения не чувствовать себя покинутыми, находясь в самоизоляции.

Юлия Ежикова из сетевого издания «Блокнот Ростов» написала заметку «Волка ноги кормят»: какие специалисты нужны работодателям во время кризиса», которая в конкурсе ФАН заняла третье место, набрав 12% голосов читателей. В ней журналистка рассказала о самых востребованных специалистах, которых мечтают заполучить ростовские работодатели в кризисные дни. Это, на наш взгляд, еще один пример того, как в любом событии и явлении в жизни можно увидеть позитивные стороны. Этим умением, к слову, отличаются все участники и малого, и большого конкурса «Хорошие новости России».

Напомним, оперативный конкурс «Хорошие новости России», в котором борются за денежные призы в размере 10, 20 и 30 тысяч рублей информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ, проводится дважды в месяц. Следующий этап стартует во вторник, 12 мая. К участию в нем принимаются авторские материалы, вышедшие в свет в период с 28 апреля по 11 мая включительно. Номинанты будут выбраны среди заявок, поступающих на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс», а также из числа материалов, отмеченных конкурсной комиссией, которая постоянно следит за работой региональных СМИ.

Также до 23 часов 59 минут 7 июня продолжается прием заявок на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России», победители которого определяются в пяти номинациях (плюс специальный приз жюри) дважды в год. В этом конкурсе победители получают по 100 тысяч рублей. Шорт-листы номинантов на победу будут сформированы из эксклюзивных авторских материалов, освещающих позитивные события страны или региона. Это работы наших коллег, которые формируют в общественном сознании конструктивные установки и чувство гордости за Россию. Материалы должны быть опубликованы или выйти в эфир региональных СМИ в период с 1 января по 7 июня 2020 года. Подробнее здесь.

Федеральное агентство новостей еще раз поздравляет новых победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России» и приглашает коллег из регионов активнее участвовать в организованном нами профессиональном состязании, призванном поощрять авторов позитивных историй о нашей стране.