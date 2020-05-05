Власти ЮАР отменили запрет на производство и экспорт вина

Претория, 5 мая. Правительство ЮАР снимает ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, на производство и продажу вина.

Последние четыре года южноафриканским виноделам приходится нелегко. Едва оправившись от трехлетней засухи, винная промышленность столкнулась с новыми трудностями. В конце марта власти ввели полный запрет на производство и продажу вина в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

После интенсивного лоббирования со стороны промышленников винодельческие предприятия получили разрешение на осуществление основных закупок и производства вина в соответствии со строгими протоколами по охране здоровья и по технике безопасности.

Кроме того, вино в соседние страны должно перевозиться автомобильным транспортом, а для других зарубежных рынков оно будет поставляться на судах из порта или с помощью авиаперевозок.

Генеральный директор некоммерческой отраслевой организации, которая способствует экспорту южноафриканского вина, Wines of South Africa Шиван Томпсон прокомментировала решение властей:

«Потрясающая новость! С пятницы, 1 мая, мы можем отправлять вино на экспорт!»

Ранее в стране был введен сухой закон: под запретом находилось производство, продажа алкоголя внутри страны, а также его экспорт. Благодаря принятым мерам удалось выйти на плато эпидемии и снизить уровень преступности. Но в связи с тем, что страна несет экономические потери, власти приняли решение о постепенном выходе из карантина, о чем свидетельствует отмена запрета на экспорт вина. Помимо прочего, сухой закон может подтолкнуть людей к домашнему производству спиртных напитков: до начала эпидемии только 26% алкоголя производилось кустарным способом.