Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе

Москва, 5 мая. Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.

Угодивший в скандал исполнитель не собирается сдаваться и планирует сохранить семью. В своем Instagram Джиган в очередной раз опубликовал пост, в котором заявил, что не желает расставаться с любимой.

«Я не отпущу тебя никуда!» — написал он.

Неожиданно на заявление супруга публично ответила сама Самойлова.

«Сорян, Вась!» — прокомментировала она пост, разрушив надежды исполнителя.

Судя по сему, Джигана такой ответ нисколько не расстроил, а даже повеселил и, возможно, в чем-то обнадежил, ведь после размолвки в отношениях Самойлова до этого момента полностью игнорировала все его публикации. Лаконичное высказывание супруги рэпер решил продублировать у себя в Stories.

Тем временем Самойлова официально подала на развод. Соответствующий документ появился на сайте Московского городского суда. Пока известная модель тверда в своем намерении разорвать отношения с бывшим возлюбленным и отцом четверых ее детей. Напомним, что поводом для этого послужили неадекватное поведение Джигана, пагубные зависимости и вскрывшиеся факты его измен.

Самойловой было сложно принять навалившиеся семейные проблемы, особенно с учетом того, что она осталась одна с детьми, младшему из которых всего три месяца. Однако модель решила быть сильной, чтобы продолжать самостоятельно обеспечивать наследникам достойную жизнь.

Переживая развод, она призналась, что открыла для себя новый вид чувств — любовь к сыну. Самойлова назвала ее «новой вселенной», передает портал «Утро.ру».