Девятиклассников могут освободить от ОГЭ из-за коронавируса

Москва, 5 мая. Учеников девятых классов в России могут освободить от итогового экзамена (ОГЭ), заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, пока девятиклассников хотят аттестовать по двум предметам: русскому языку и математике. При этом министр не исключил, что в дальнейшем может быть принято решение об освобождении школьников от ОГЭ, и аттестация пройдет по текущим оценкам.

«Главное — это здоровье учащихся. Поэтому экзамены проведут только при полной уверенности, что все делается по рекомендациям Роспотребнадзора», — подчеркнул Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Рассказал министр и о проведении единого государственного экзамена. По словам Кравцова, ЕГЭ выпускники начнут сдавать с 8 июня. Однако он тут же отметил, что и это решение может быть пересмотрено после 12 мая.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор позволили регионам самостоятельно определять основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике для учеников девятых классов. Но ОГЭ должны состояться в период с 1 июня по 31 июля. Экзамены по выбору для девятиклассников в 2020 году проводиться не будут.

Как сообщала ранее «Газета.ру», тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у российских школьников почти не зафиксировано. По словам Кравцова, принятые властями решения были правильные и Минпросвещения видит результаты.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом. С момента начала эпидемии выздоровели 19 865, 1 451 человек скончался.