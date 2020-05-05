Следственный комитет помогает ветеранам в самоизоляции по всей России

Москва, 5 мая. Сотрудники СК РФ помогают ветеранам и пожилым людям, которые находятся в самоизоляции, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал соглашение со столичными госпиталями для ветеранов войн. Основные направления сотрудничества — оказание юридической и социальной помощи пожилым людям, разработка совместных программ.

В ведомстве планируют проведение совместных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Аналогичная работа проводится СК РФ в других регионах России.

Под шефством СК находится боле 170 домов-интернатов для престарелых людей, ветеранов и инвалидов. Во время эпидемии коронавируса сотрудники ведомства обеспечили постоянную связь с постояльцами этих учреждений. Одиноким людям доставляют продукты и лекарства, оказывают психологическую поддержку.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин призвал россиян присоединиться к виртуальной акции «Бессмертный полк».