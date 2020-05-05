Собянин обсудил с губернаторами введение масочного режима в регионах

Москва, 5 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главами других регионов РФ ситуацию с коронавирусом и введение масочного режима в общественных местах.

О селекторном совещании госсовета сообщила пресс-служба главы столицы. Уточняется, что участниками совещания (помимо губернаторов) были также главы федеральных органов исполнительной власти РФ. На повестку была вынесена ситуация с заболеваемостью коронавирусом и распространением инфекции в регионах России.

Отдельное внимание было уделено мерам по соблюдению режима самоизоляции россиянами на майских праздниках.

Как сообщал ранее телеканал 360, в ряде регионов ношение маски станет обязательным уже с 12 мая. В частности, такое решение было принято в Московской области. Жителям Подмосковья нужно будет обязательно надевать ее перед любым выходом на улицу. За нарушение масочного режима придется заплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.

Помимо Подмосковья, ношение маски будет обязательным в семи районах Ленинградской области. В список попали Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы. В Приморье нарушителей масочного режима собираются отслеживать по видеокамерам. Об этом сегодня предупредил губернатор края Олег Кожемяко.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Лидерами по числу заболевших по-прежнему являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.