Асад доказывает самостоятельность Сирии, восстанавливая трассу М5 «Дамаск — Алеппо»

Огромное желание, наличие ресурсов и помощь российских специалистов — что помогает правительству Сирии во главе с Башаром Асадом активно восстанавливать разрушенные боевиками районы страны, Федеральном агентству новостей рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ключевая трасса

Рабочие специалисты начали активное восстановление освобожденных несколько месяцев назад участков одной из важнейших трасс в Сирии — М5 «Дамаск – Алеппо». Об этом рассказал главный инженер Абнази Хасан Аби.

По словам Абнази Хасана Аби, после освобождения территории и появления возможности обеспечить безопасную работу технических специалистов, рабочие начали разгребать завалы, которые оставляли боевики вооруженных группировок. Кроме этого, необходимо было провести разминирование территории, чтобы исключить возможность срабатывания самодельных взрывных устройств.

Как только предварительные работы, которые можно считать подготовительными, закончились, специалисты преступили уже к заделыванию ям на дорогах и полной замене асфальта, где это необходимо.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как часто приходится правительственным силам сталкиваться с необходимостью восстанавливать дороги на освобожденных от боевиков территориях.

Восстановление страны

Как замечает собеседник ФАН, многие дороги Сирии были разрушены войной, причем сделано это было преднамеренно враждебными правительству элементами. Однако мы видим, что сирийские власти регулярно ведут восстановительные работы на том или ином направлении. Случай с восстановлением М5 «Дамаск – Алеппо» далеко не единичный.

«Необходимо понимать, что сейчас масштабного строительства дорог в стране не ведется, однако идет полноценное восстановление всей дорожной сети, особенно северных районов Сирии, которые недавно были освобождены от боевиков. Мы видим, что выполняется громоздкая работа, которая помогает сирийцам поддерживать дорожную инфраструктуру в надлежащем состоянии», — говорит военный эксперт.

Как замечает Анатолий Матвийчук, он оценивает работу сирийского правительства во главе с Башаром Асадом по восстановлению инфраструктуры страны, в том числе дорог, как очень хорошую.

«Можно вспомнить, что в довоенные годы сирийские дороги считались одними из лучших на Ближнем Востоке. И руководство Сирии сейчас старается вернуть им этот статус. Важно также понимать, что больших затрат работы по восстановлению дорожной инфраструктуры не требуют: компоненты асфальта есть почти во всей Сирии. Главное тут приложить усилия, найти рабочую силу и выполнить поставленные задач. В первую очередь на освобожденных территориях важно не просто наладить работу правительственных структур, а провести восстановительные работы всех элементов инфраструктуры, чтобы народное хозяйство могло функционировать в полную силу. Уже после этого нужно поднимать другие вопросы, в том числе социальные» — считает эксперт.

Причиненный вред

Известно, что помимо восстановления трассы М5, идут большие работы по разбору завалов в западных районах Алеппо, которые были освобождены в феврале этого года. Несмотря на брошенные силы, по мнению участников работ, боевики настолько сильно разрушили районы во время отступления, что для возвращения им былого вида потребуется несколько лет.

По словам Анатолия Матвийчука, после освобождения территорий от боевиков вооруженных группировок, львиная доля работ, которые предстоят правительственные силам — это разборы завалов и разминирование.

«Необходимо понимать, что, когда террористы отступают, они пытаются максимально разрушить имеющуюся инфраструктуры, стараясь не только как можно сильнее навредить, но и так образом задержать дальнейшее наступление правительственных войск», — говорит военный эксперт.

Самостоятельность Сирии

В то же время собеседник ФАН отмечает, что очень важно наличие у сирийцев собственных ресурсов, возможностей и опыты для самостоятельного восстановления разрушенной террористами инфраструктуры. Поскольку это позволяет в кротчайшие сроки наладить мирную жизнь.