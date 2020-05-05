Сирия, 5 мая. В Идлибе прошло восьмое совместное патрулирование трассы М4. Взрыв заминированного автомобиля у мечети в Алеппо убил несколько боевиков из состава «Сирийской национальной армии». В Даръа введен комендантский час. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ввели комендантский час в Даръа; ведут огонь по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба.

ВС Турции и союзные силы: провели совместное патрулирование с военной полицией ВС РФ на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась нескольких боевиков в результате взрыва заминированного автомобиля в Алеппо.

«Отряды народной самообороны» (YPG): подозреваются в организации теракта в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели совместные учения с войсками коалиции и арестовали мирных жителей во время рейда на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Поступила новая информация о раненных и пострадавших в результате взрыв в центре города Аль-Баб. Как сообщает агентство SANA, взрыв заминированного автомобиля, припаркованного о мечети, привел к ранению одного мирного жителя. При детонации СВУ погибли несколько боевиков из состава подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии». Военная полиция СНА подозревает, что за организацией подрыва стоят «Отряды народной самообороны», из также подозревают в организации подрыва в центре города Африна 28 апреля, который убил и ранил несколько десятков человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции боевики «Демократических сил Сирии» с поддержкой коалиции провели рейды в поселке Джейдет-Акидат, арестовав несколько человек, подозреваемых в пособничестве террористам запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Как передает медиаресурс Syria Call, под стражу заключен Мухаммад Фархан аль-Модар, его обвиняют в координировании действий «спящих ячеек» и снабжении их боеприпасами и материалами для изготовления самодельных бомб. Следует отметить, что курдские боевики постоянно арестовывают мирных жителей в этом районе по обвинению в связях с «Исламским государством», однако часть обвинений, выдвинутых арестованным, не обоснованы.

Агентство Deir Ezzor передает, что войска коалиции и боевики «Демократических сил Сирии» провели совместные военные учения в районе месторождений и газоперерабатывающего завода «Коноко».

Провинция Даръа

Как передает агентство Aleppo AMC, в нескольких поселения на востоке Даръа вводится комендантский час. Повышение мер безопасности связано с ростом числа вылазок «спящих ячеек» боевиков, сутками ранее на востоке провинции боевики напали на группу военнослужащих из разведки ВВС Сирии, похитив семь военнослужащих. Ответственность за произошедшее в настоящее время не взяла на себя ни одна группировка, однако военные аналитики уверены, что за нападениями стоят боевики распавшегося в 2018 году «Южного фронта», которые продолжили получать поддержку от сил международной коалиции.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в сети Twitter @HarbiehNadie, подразделения сирийской армии продолжают вести огонь по укреплениям террористов вооруженных группировок в ответ на нарушение ими режима прекращения огня. Согласно данным источника, столкновения с «Хайят Тахрир аш-Шам» и поддерживаемой «Сирийской национальной армии» отмечались у поселка Аль-Бар.

Минобороны Турции сообщило о проведении восьмого совместного патрулирование трассы M4. В состав конвоя вошли бронированные автомобили военной полиции ВС РФ и турецких сотрудников, конвой сопровождали беспилотники ВКС РФ. Протяженность маршрута была увеличена в два раза, о чем говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Напомним, что решение о совместном патрулировании по трассе М-4 Латакия — Алеппо было принято по итогам встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшей в Москве 5 марта.

1 Организация запрещена на территории РФ.