Xiaomi избавилась от рекламы во флагманских смартфонах Mi 10 и Mi 10 Pro

Пекин, 5 мая. Китайская компания Xiaomi начала продажи флагманских телефонов Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro на внутреннем рынке и в Европе.

В Индии новинка будет продаваться с оболочкой MIUI без встроенной рекламы. Официальный анонс состоится 8 мая. Разработчики уже сообщили журналистам, что в Индии топовые устройства будут продавать без рекламы.

Поклонники бренда ожидают, что смартфоны с обновленной прошивкой появятся и в других странах мира. Как пишет издание Planet Today, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro продаются в Китае за 570 и 715 долларов соответственно. В России бюджетный Xiaomi Mi 10 8/128 GB можно купить за 53.5 тысячи рублей.

Смартфоны Xiaomi с прошивкой MIUI 10 очень популярны в России. Пользователям приходится использовать приложения-блокировщики рекламы или отключать всю рекламу вручную.

Утилиты позволяют избавиться от рекламных окон навсегда, но они фильтруют до 95% рекламы.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple представила бюджетный смартфон всего за 40 тысяч рублей. Предзаказ недорогого смартфона нового поколения iPhone SE стартовал в конце апреля.