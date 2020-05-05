Церковь в Иркутской области признали самой красивой в мире. ФАН-ТВ

Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери в поселке Тельма Иркутской области получил титул «Самый красивый фасад в мире». Международный конкурс Baumit Life Challenge на выявление самых красивых зданий мира проводится каждые два года. На голосование представлены проекты из 26 стран. Российская храм получил свою премию в номинации «Историческая реставрация».

«Она признана уникальным примером церкви-ротонды в Восточной Сибири, а также имеет выразительный, изысканно оформленный оригинальный декоративный дизайн фасадов», — сообщается на сайте конкурса.

Всего за победу боролись более 300 объектов из разных стран мира. От России на конкурс вышли 11 строений, среди них здание Ленфильма, Кафедральный собор в Казани, Кунсткамера, Адмиралтейство, Технологический институт.

Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери построен в 1816 году и это одна из немногих построек, сохранившихся до наших дней практически в первозданном виде и является объектом культурного наследия.