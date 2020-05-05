Оскорбительные высказывания Навального о Валуеве разозлили спортивное сообщество

Москва, 5 мая. Оскорбительные высказывания скандального блогера Алексея Навального в адрес депутата Госдумы Николая Валуева разозлили спортивное сообщество.

Глава признанного в России иностранным агентом ФБК подверг критике экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева. По мнению Навального, у Валуева якобы «нет качеств, которыми должен обладать депутат Госдумы, поэтому он не может занимать эту должность».

Заявление блогера вызвало шквал критики со стороны спортивного сообщества. Так, футбольный агент Дмитрий Селюк назвал Навального «популистом». Кроме того, Селюк выразил удивление в связи с травлей телеведущей Елены Малышевой, которую устроил Навальный. По его словам, Навальный пытается манипулировать менее образованными людьми, вводя их в заблуждение.

«Лучше бы вам показывать реальные проблемы, которые есть в каждом государстве, и делать конкретные предложения по их решению», — рекомендует Селюк блогеру.

Комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев также раскритиковал Навального за травлю Елены Малышевой. Губерниев подчеркнул, что после «расследования» ФБК о телеведущей на страницах соцсетей Малышевой «творится дичь».

«Если у Смолова, Карпина, Мостового или Головина может быть недвижимость заграницей, то почему ее не может быть у Елены Малышевой?» — недоумевает Губерниев.

Стоит отметить, что популизм и открытая травля людей отталкивают от Навального его возможных сторонников, передает «НьюИнформ». При этом несостоявшиеся сторонники рекомендуют Навальному заняться полезным делом и прекратить деятельность, которая наносит вред обществу и государству.