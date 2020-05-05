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Националисты устроили самосуд над девочкой, снявшей на видео срыв флага Украины

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Националисты устроили самосуд над девочкой, снявшей на видео срыв флага УкраиныКиев, 5 мая. Националисты в Запорожье поставили на колени и заставили облить себя зеленкой девочку-подростка, которая сняла на видео друзей, срывающих флаг Украины. Об этом сообщает интернет-издание Strana.ua.

На прошлой неделе в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как подростки срывают государственный символ с флагштока. Нашумевшее видео снимала их подруга, тринадцатилетняя девочка, чей смех слышен за кадром.

Запорожские радикалы нашли школьницу и решили устроить над ней самосуд. Они потребовали от девочки извинений, а затем заставили ее вылить на лицо зеленку и опуститься на колени. Весь унизительный процесс националисты записали на видео, которое выложили в Сеть.

Полиция уже возбудила уголовное производство по факту срыва флага. Однако правоохранители пока не предприняли никаких действий в отношении националистов.

Националисты устроили самосуд над девочкой, снявшей на видео срыв флага УкраиныРанее вокруг национального флага Украины разгорелся другой скандал. Житель Днепропетровской области сорвал со стены дома один из государственных символов страны, разорвал его и справил на него нужду. За это он получил приговор в виде двух лет лишения свободы.

Недавно стало известно, что под суд вскоре отправится 52-летний житель Одесской области, который 1 мая вывесил на доме советский флаг. Мужчина объяснил, что, разместив красное полотно с коммунистической символикой, пытался отметить Международный день труда. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы, поскольку на Украине с мая 2015 года действует запрет на пропаганду советской символики. 

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Источник: Strana.ua
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