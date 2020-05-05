Националисты устроили самосуд над девочкой, снявшей на видео срыв флага Украины

Киев, 5 мая. Националисты в Запорожье поставили на колени и заставили облить себя зеленкой девочку-подростка, которая сняла на видео друзей, срывающих флаг Украины. Об этом сообщает интернет-издание Strana.ua.

На прошлой неделе в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как подростки срывают государственный символ с флагштока. Нашумевшее видео снимала их подруга, тринадцатилетняя девочка, чей смех слышен за кадром.

Запорожские радикалы нашли школьницу и решили устроить над ней самосуд. Они потребовали от девочки извинений, а затем заставили ее вылить на лицо зеленку и опуститься на колени. Весь унизительный процесс националисты записали на видео, которое выложили в Сеть.

Полиция уже возбудила уголовное производство по факту срыва флага. Однако правоохранители пока не предприняли никаких действий в отношении националистов.

Ранее вокруг национального флага Украины разгорелся другой скандал. Житель Днепропетровской области сорвал со стены дома один из государственных символов страны, разорвал его и справил на него нужду. За это он получил приговор в виде двух лет лишения свободы.

Недавно стало известно, что под суд вскоре отправится 52-летний житель Одесской области, который 1 мая вывесил на доме советский флаг. Мужчина объяснил, что, разместив красное полотно с коммунистической символикой, пытался отметить Международный день труда. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы, поскольку на Украине с мая 2015 года действует запрет на пропаганду советской символики.