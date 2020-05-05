Москва, 5 мая. Утверждения о том, что курильщики якобы менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, не имеют под собой научных оснований. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

Он отметил, что в последнее время некоторые СМИ распространяют данные о том, что курильщики якобы реже заражаются новой коронавирусом. По его словам, подобные утверждения не соответствуют действительности. Брюн подчеркнул, что курение табака может привести к тяжелым последствиям в случае заболевания коронавирусом.

«Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности. Более того - она опасна для здоровья! Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии коронавирусной инфекции — смертельно», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число новых выявленных случаев инфекции во всем мире достигает 3,5 миллиона. Заболевание унесло жизни более 250 тысяч человек.

В России зафиксировано более 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек скончались. 19 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.