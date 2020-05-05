Гордон напомнила Рудковской о публичном оскорблении ребенка из детдома

Москва, 5 мая. Яне Рудковской, собирающейся судиться из-за публикаций о якобы психическом расстройстве ее сына, для начала нужно отказаться от двойных стандартов, считает юрист и правозащитница Екатерина Гордон.

По ее словам, буквально накануне к ней обратилась женщина, удочерившая девочку из детдома, и эта девочка принимала участие в шоу, на котором Рудковская позволила себе недопустимые высказывания в ее адрес.

«Так вот она публично сказала, что девочка умственно отсталая. И вот в таких комментариях угрозы для реального иска куда больше», — подчеркнула Гордон в комментарии изданию InfoReactor.

Юрист добавила, что может понять эмоции Рудковской на фоне публикаций о ее сыне, и со стороны СМИ — это тоже неправильно.

«Но нужно забыть о двойных стандартах. И Яне тоже не позволять себе странные комментарии в адрес детей, у которых нет диагноза, о котором она заявляет публично», — подчеркнула правозащитница.

Прокомментировала она и шансы на успех иска, который Евгений Плющенко и Рудковская собираются подавать к изданию StarHit, которое со ссылкой на анонимный источник, сообщило, что у Плющенко-младшего синдром Аспергера.

По словам Гордон, в таких историях сложно найти состав преступления: «Нужно изучать отдельно каждую статью, смотреть вместе с лингвистами, есть ли там утверждение, что мальчик болеет и это его диагноз».

Если такая информация есть, то у родителей есть все основания для иска, но если это просто некие подозрения и чье-то мнение, иск будет бесперспективен. Гордон добавила, что иногда, даже когда иски удовлетворяются судом, наказания за них редко бывают серьезными.

«Это минимальные иски, которые важны только для того чтобы установить правду. Больших сумм не выигрывал никто», — добавил она.

Ранее сам Гном Гномыч записал видеообращение к экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину, заявив, что он не должен постоянно улыбаться, потому что «не дурачок какой-то». Помимо этого, он заявил, что запросто обыграет Аршавина в футбол.