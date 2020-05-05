Instagram запретил просмотр снимков с хэштегом «море»

Москва, 5 мая. Администрация социальной сети Instagram ограничила просмотр публикаций с хештегом «море».

Пользователи обратили внимание, что в русскоязычном сегменте социальной сети хештег «море» оказался в черном списке. При этом аналогичный по смыслу хэштег на английском языке — #sea, остается доступным для пользователей. Пользователи Сети выдвинули предположение, что запрет связан с карантинными ограничениями, которые введены из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Мы скрыли публикации с хештегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти», — сообщает администрация соцсети.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,5 миллиона. От коронавирусной инфекции скончалось более 250 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 155 тысяч случаев, более 1450 человек умерли. 19 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.