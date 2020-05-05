Триполи, 5 мая. Члены Правительства национального согласия (ПНС) посмотрели российский боевик «Шугалей», после чего в информационном поле стали появляться обвинения в адрес похищенных социологов, основанные целиком и полностью на статье New York Times. Вероятно, руководящее звено ПНС боится раскрытия правды о собственной деятельности, но, не имея иных обоснований, использует против Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана тезисы американской прессы.

Премьера фильма, невзирая на условия самоизоляции и карантина, состоялась на телеканале НТВ, а также была выложена на ряде онлайн-платформ. Кино высоко оценили в Европе. В ливийском сегменте кинокартина была показана накануне на телеканале «Джамахирия». Очевидно, что в Ливии она привлекла к себе внимание, по крайней мере, в структурах «премьер-министра» Файеза Сарраджа.

Накануне, 4 мая, Facebook-аккаунт операции «Вулкан гнева», представляющей террористические группировки ПНС, опубликовал своеобразную «рецензию» на фильм. После просмотра картины боевики испугались международного разоблачения террористического режима Сарраджа и попытались представить российских социологов в роли преступников, взяв за основу обвинения публикации западной прессы.

Ранее в симпатизирующих ПНС американских СМИ появлялись статьи, где без предъявления каких-либо доказательств Шугалея и Суэйфана называли политтехнологами, вмешавшимися в ливийские выборы, которых, к слову, в стране не было и не планируется до сих пор, а с момента заключения россиян прошел почти год.

На этот раз нелегитимное «правительство» пошло дальше. Испугавшись, что у международного сообщества возникнут вопросы, почему российских ученных удерживают в Ливии, ПНС сочинило новую легенду вмешательства, взяв за основу статью NYT под названием «Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия».

Представители террористических формирований ПНС после просмотра фильма «Шугалей» также обвинили Россию в «оправдании поддержки Хафтара с помощью кино». При этом именно Москва внесла вклад в стабилизацию обстановки на территории североафриканского государства, приняв участие и предоставив платформу для переговоров и добившись самого длительного перемирия в истории ливийского кризиса.

В то же время, ПНС стоило бы объяснить незаконный альянс с Турцией: закупки военной техники, нарушающие оружейное эмбарго ООН, разделение Средиземноморья, ущемляющее в правах все соседние государства, переброс террористов, коррупцию, присвоение доходов от продаж ливийской нефти и многое другое. Однако никаких комментариев на эту тему нет и не предвидится.

Молчит «правительство» Сарраджа и о том, почему «Генеральная прокуратура Ливии» до сих пор не представила результаты «расследования» по делу российских ученых, которых уже практически год удерживают в ливийских застенках без предъявления официального обвинения. Учитывая, что Шугалей и Самер прибыли в Ливию по официальному приглашению и при себе имели комплект необходимых для осуществления исследовательской деятельности документов, неудивительно, что у ПНС возникают проблемы с фантазиями на тему, какие преступления можно приписать социологам.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало статью под названием «Зачем американской разведке российские социологи», в которой раскрывает сотрудничество силовых структур ПНС с разведкой США. Как выяснилось, глава «МВД» ПНС Фатхи Башага имеет влиятельных друзей и связи на Западе. «Операцию» похищения российских ученых спланировали заранее в Вашингтоне, по наводке и приказу американских спецслужб боевики ПНС схватили россиян.

После нападения социологов передали группировке RADA, которая поместила их в частную тюрьму «Митига». Руководит данным учреждением военный преступник, выходец из «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и главарь RADA Абд аль-Рауф Карра.

Имена Башаги и Карры фигурируют в многочисленных докладах Организации Объединенных Наций. Их обвиняют в связях с многочисленными исламистскими организациями радикального толка, террористических актах, применении средневековых пыток к безвинно заключенным людям.

Социолог Шугалей и его переводчик Суэйфан находятся в плену у джихадистов больше 11 месяцев, за это время состояние здоровья россиян заметно ухудшилось. Им запретили контактировать с родными и близкими, адвокат смог посетить ученых всего один раз. В «Митиге», как и во всех неофициальных изоляторах ПНС, издеваются над заключенными, подробнее узнать об этом можно ознакомившись с документами рабочей группы ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.