Поликлиники имеют право отказывать в бесплатном тестировании на COVID-19

В последние две недели во многих регионах России люди, у которых нет признаков заболевания коронавирусом, столкнулись с тем, что в некоторых поликлиниках фактически невозможно сдать бесплатный анализ на COVID-19. Для прохождения тестирования необходимо взять направление у своего терапевта или дежурного врача. А получить такое направление трудно. Федеральное агентство новостей решило разобраться, насколько законны решения сотрудников поликлиники и что необходимо для сдачи анализа, на примере Петербурга.

Распоряжение

Начнем с того, что затруднения с бесплатной сдачей анализа в поликлиниках появились не сразу. В начале для этого не нужно было никакого направления — достаточно было иметь полис медицинского страхования и паспорт. Сейчас условия изменились. Добровольно пройти тестирование здоровому человеку в поликлиниках невозможно.

«В апреле вышло распоряжение, в котором перечислены группы лиц, которые подлежат обязательному бесплатному тестированию в медучреждениях, подчиненных комитету здравоохранения города. Добровольцы туда не входят, — рассказал источник ФАН в комитете. — Если сейчас все пять миллионов жителей Санкт-Петербурга пойдут добровольно сдавать анализы, то результатов мы просто не дождемся. В начале, до этого распоряжения, все ринулись делать анализ, и мы поняли, что просто невозможно справиться. Если человек общался с зараженным, то у него есть номер — Роспотребнадзор присваивает человеку эпидномер, ведется расследование. Мы обязательно проверяем и первый круг контактов, и второй, и третий. Но просто так, придумав себе возможность заражения, пройти [тестирование] нельзя. Если человек чувствует себя плохо, то он обязан обратиться к врачу, а тот уже даст направление».

Категории

Согласно пункту 2 распоряжения 231-р от 16 апреля 2020 года обязательному тестированию подлежат следующие категории граждан:

— вернувшиеся на территорию Российской Федерации;

— контактировавшие с больным COVID-19;

— с диагнозом «внебольничная пневмония», ОРВИ;

— старше 65 лет и инвалиды, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

— старше 65 лет и инвалиды, обратившихся за медицинской помощью, а также выявленные в ходе медицинского наблюдения на дому;

— медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах — раз раз в неделю, по графику, а при выявлении симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию COVID-19, — немедленно;

— направленные на госпитализацию с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

— беременные;

— новорожденные при наличии неблагополучного эпидемиологического анамнеза в семье, при процедуре отказа матери от ребенка, при поступлении в детский стационар.

То есть список лиц, подлежащих обязательному тестированию, очень широк, а медработники и вовсе должны тестироваться каждую неделю. Поликлиникам сложно справиться с таким большим количеством. При этом людям, решившим сдать анализы только ради своего успокоения, можно обратиться в частный центр, имеющий лицензию. А если бюджет не позволяет отдать за тест чуть более тысячи рублей — можно бесплатно сдать во многих компаниях, которые на благотворительных началах даже предлагают забор материала дома.

Публикация

Юристы неоднозначно оценивают отказ поликлиники сделать бесплатный анализ. И дело здесь не только в нарушении закона об охране здоровья человека, но и в том, что распоряжение не было вовремя опубликовано на электронных площадках и в СМИ.

«Распоряжение это не опубликовано, и надо сказать, что комитет по здравоохранению сейчас издает много масштабных документов — раз в пять дней, — говорит адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Адвокатская группа ОНЕГИН» Ольга Зиновьева. — Но при этом публикуется все очень выборочно. Более того, одно из распоряжений комитета, которое содержит требования по маршрутизации пациентов, будоражит много медицинских организаций. Мы даже направили запрос адвокатский в комитет с требованием разъяснить, каким образом он видит нормативное действие документа, который не опубликован. При этом рассылается все это по электронным почтам на главврачей государственных учреждений, которые находятся в ведомстве комитета. Статус данного распоряжения точно такой же — документ не опубликован, значит, его легитимность под большим вопросом. С другой стороны, я понимаю, что учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга вряд ли будут уклоняться от его исполнения».

По данным источника в комитете, в связи с пандемией, действительно, сейчас проходит очень много серьезных документов, поэтому не все они успевают проходить через СМИ или появляться на сайтах органов власти. Поэтому люди, не оповещенные об изменении порядка, начинают скандалить в поликлиниках, настаивая на своем праве на бесплатное тестирование, ведь они оплачивают полис ОМС, который включает в себя бесплатную диагностику.

Законность

Мы поинтересовались у юристов — насколько вообще законно это распоряжение, если априори считать, что оно было вовремя опубликовано и легитимно?

«Согласно документу — обязательно проведение тестирования в отношении контингента, указанного в распоряжении, — объяснила Зиновьева. — Таким образом, в отношении лиц, которые не перечислены в пункте 2, медицинские организации проводить бесплатные исследования не обязаны. Здесь же, в приложении, есть интересная фраза, которая не касается остальных пациентов, но касается медицинских работников медицинских организаций. Сказано: «При наличии финансовой возможности медицинская организация может организовать тестирование персонала по договору с лабораторией негосударственной формы собственности». Получается, что лица, которые не попадают под эти категории, — в отношении них медицинская организация имеет право либо осуществлять забор материала за деньги и дальше переправлять в негосударственные лаборатории, либо отказывать, если они загружены. Хотя комитет в распоряжении не предполагает отказа, существует закон об охране здоровья граждан, но при этом обязательное исследование только в отношении лиц, перечисленных в распоряжении. Однозначно ответить на вопрос — законно ли организации отказывают в тестировании здоровых граждан — невозможно. Единую группу риска комитет определил. В отношении тех, кто в нее не попал, органы власти в здравоохранении считают этот анализ необязательным. Медицинские организации могут отказать, и сказать, что они не правы, нельзя. Потому что им вменено в обязанность выполнять анализы в отношении тех, кто входит в группу риска».

То есть распоряжение вполне законно, и прежде чем идти в лабораторию, необходимо получить направление у врача. Для этого в каждой поликлинике есть даже дежурные специалисты. По мнению специалистов, если есть хоть какой-то намек на то, что у вы инфицированы, любой врач выдаст это направление в обязательном порядке.