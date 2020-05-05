Телеканал RT снял фильм о жертвах коронавируса в России

Москва, 5 мая. Телеканал RT и журналист Антон Красовский подготовили документальный проект «Эпидемия» о пациентах с коронавирусом, которые скончались в России.

Среди них — профессор-физик Мишик Казарян и его супруга Арпик Асратян, режиссер Александр Радов, физик-ядерщик Данила Тлисов, передает RT.

«Вот он практически первый «поймал» эту пулю. Вот я переживаю личное, и одновременно понимаю вагнеровский масштаб. В какое время мы живем», — рассказала вдова режиссера Радова Александра Васильева.

Герои документального фильма по-разному переживают утрату. Многие до сих пор не могут поверить, что их любимых не стало.

«Он был настолько аккуратный. Знал, что вирус очень опасный, и все постоянно обрабатывали. Мы даже в такси сами все спиртом вытирали», — поделилась вдова физика Тлисова Ирина.

Во всех случаях врачи не смогли выявить коронавирус в первые дни болезни. Пневмонию только обнаружили с помощью КТ, когда болезнь стала быстро прогрессировать. Несмотря на временное улучшение, через несколько дней больные оказывались в реанимации.

По данным на 5 мая, всего в России зафиксировано 155 370 случаев коронавируса, выздоровели 19 865 человек, скончался 1451 человек. Российские власти просят граждан оставаться дома, чтобы остановить распространение вируса.