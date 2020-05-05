Муцениеце высказалась о заработанных на разводе с Прилучным миллионах

Москва, 5 мая. Актриса Агата Муцениеце попросила перевести на ее счет якобы заработанные ею на разводе с Павлом Прилучным миллионы. По ее словам, в Сети можно найти много информации о том, как она «разбогатела» после громкого разрыва отношений, однако на деле указанных сумм у нее нет.

Напомним, что звездная пара сообщила о разводе в конце февраля. Актеры объяснили, что непростое решение было принято обоюдно, и, несмотря на него, они продолжат общение и совместное воспитание детей.

После расставания Муцениеце стала заметно чаще появляться в разных проектах и давать многочисленные интервью, в которых говорила и об отношениях с Прилучным. Это натолкнуло некоторых пользователей на мысли, что актриса старается заработать на шумихе. Кто-то даже потрудился подсчитать ее доходы, которые после развода якобы достигли миллионов.

Возмущенная Муцениеце высказалась по этому поводу.

«Пишут, что я зарабатываю миллионы на разводе. Пожалуйста, если вы их нашли, переведите мне их на карту! Потому что сейчас такие времена, пандемия, все дела», — цитирует актрису «Вечерняя Москва».

Она отметила, что не знает, куда пропали деньги, о которых пишут ее фолловеры.

В настоящее время Муцениеце и Прилучный живут вместе. После объявления о разводе пара разъезжалась, однако позднее приняла решение воссоединиться на время пандемии. Совместное проживание привело к скандалу — актриса заявила, что супруг, напившись, избил ее и прогнал из дома вместе с детьми. Прилучный этот поступок не признал.

Несмотря на эту ситуацию Муцениеце, которая, похоже, по-прежнему испытывает нежные чувства к бывшему мужу, посвятила звезде «Мажора» стихотворение, передает портал «Утро.ру». В нем она назвала актера своим и чужим одновременно, и подчеркнула, что он все еще остается для нее родным человеком.