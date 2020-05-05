Москва, 5 мая. Эпидемия коронавируса в России может достигнуть пиковых значений в ближайшее время. Об этом заявил глава лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко.

По его словам, на протяжении последних трех дней динамика распространения короавирусной инфекции не демонстрирует роста, что может свидетельствовать о выходе на плато, передает «Газета.ru».

«Три дня подряд мы видим примерно одинаковый прирост новых заболевших коронавирусом, резких возрастаний нет. Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато», — пояснил вирусолог.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,5 миллиона. Заболевание унесло жизни более 250 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 155 тысяч случаев, более 1450 человек скончались. 19 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.