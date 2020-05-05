Ученые объявили о создании антитела, способного победить коронавирус

Амстердам, 5 мая. Способное победить коронавирус антитело создала группа ученых из Нидерландов и Германии. Правда, пока оно может это сделать только в лабораторных условиях.

О результатах исследования специалистов сообщил научный журнал Nature Communications. Уточняется, что опыты проводили в Утрехтском университете. В итоге ученым удалось синтезировать экспериментальное моноклональное антитело. Созданные белки по действию схожи на иммунные клетки человека — они ищут конкретный участок патогена и воздействуют именно на него.

Как отмечает «Царьград», в ходе экспериментов новое антитело 47D11 смогло победить не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром. Антитело действует следующим образом: оно нацеливается на те самые белковые шипы, которые придают вирусу форму короны и позволяют проникать в клетки человека. Иными словами, берет за «рога».

Для выработки антител ученые использовали генетически модифицированных мышей. Убедившись, что 47D11 обладает нейтрализующей активностью, антитело отредактировали и создали версию, подходящую для человека версию.

Теперь ученые намерены проводить клинические исследования, чтобы подтвердить полученные результаты, только после этого разработку протестируют на животных и людях. Специалисты не исключают, что в будущем антитело сможет помочь предотвратить заражение и лечить пациентов с коронавирусом.