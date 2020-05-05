Мария Шарапова выступила в виртуальном теннисном турнире Stay at Home Slam. ФАН-ТВ

Заслуженный мастер спорта России Мария Шарапова поучаствовала в виртуальном благотворительном теннисном турнире Stay at Home Slam, который прошел в воскресение. Кроме нее взяли в руки воображаемую ракетку американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, музыкант Сил, модель Хейли Бибер и другие профессиональные игроки и знаменитости. Турнир по парному теннису провели в игре Mario Tennis Aces, а саму трансляцию можно было посмотреть на Facebook.

В состязании победили теннисист Тейлор Фриц и звезда Tik Tok Эддисон Рей. Призовой фонд в 1 миллион долларов решили пожертвовать организации, борющейся с коронавирусной инфекцией No Kid Hungry.