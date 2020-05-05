В Роспотребнадзоре объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Москва, 5 мая. Уровень смертности от COVID-19 в России остается низким благодаря ранней диагностике. Об этом рассказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, использование высокоэффективных и высокоспецифичных тест-систем позволяет своевременно обнаруживать и изолировать пациентов с легкими клиническими формами заболевания и бессимптомных носителей, на которых приходится примерно 70-80% всех больных. Это существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска.

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — сказал Акимкин.

По его словам, сегодня Россия занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов на новый коронавирус — за все время эпидемии в стране их сделано свыше 4,4 млн.

За последние сутки в РФ выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число зарегистрированных носителей COVID-19 на территории страны достигло 155 370.

Лидерами по числу пациентов с коронавирусом продолжают оставаться Москва, на которую приходится 80 115 случаев, Подмосковье (15 761) и Санкт-Петербург (557).