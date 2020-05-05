Украина отказывается вести переговоры с властями ЛНР и ДНР

Киев, 5 мая. Власти Украины больше не будут вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Украина намерена изменить формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Киев планирует сфокусировать свои усилия на повышении уровня представительства в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, которую в настоящий момент возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма. Недавно было принято решение назначить вице-премьера Украины Алексея Резникова на должность заместителя главы ТКГ. Кроме того, в каждую подгруппу ТКГ будут назначены представители украинского правительства рангом не ниже замминистра.

Он также добавил, украинская сторона готова вести переговоры с представителями неподконтрольных Киеву территорий, которые «не причастны к преступлениям и являются обладателями только украинских паспортов».

«Украинские власти никогда не будут вести никаких переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР... Мы надеемся, что такое усиление нашей делегации приведет к тому, что то же самое сделают россияне. И переговоры в ТКГ между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными», — заявил Ермак.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.