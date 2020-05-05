

Берлин, 5 мая. В Германии объявили в международный розыск российского хакера. Ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина выдал федеральный прокурор. Россиянина подозревают в том, что он якобы совершил несколько кибератак, одну из которых — на немецкий парламент в 2015 году.

Немецкие следователи полагают, что Бадин участвовал в одной из самых впечатляющих кибератак, которую когда-либо переживала Германия. По версии правоохранителей, он проник в компьютерную систему бундестага от имени российской разведки, пишет местная газета Süddeutsche Zeitung.

Претензии к Бадину есть и со стороны США, уточняет «Газета.ру». Так, ФБР подозревает Бадина в хакерской атаке на всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также в якобы «вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году». Американские спецслужбы считают, что Бадин мог красть электронные письма оппонентов Дональда Трампа.

В ФБР, описывают Бадина, как «безобидного белокурого мальчика» из Курска. Но это только на первый взгляд. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, Бадин не водит танк, не управляет истребителем, и, вероятно, даже не носит оружие,«но когда Бадин идет в бой, он делает это на клавиатуре».

Отметим, что Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к кибератакам на другие страны. Знаменитый «Раша гейт», как известно, провалился, и американская сторона не смогла найти никаких доказательств вмешательств России в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Расследование два года вел спецпрокурор Роберт Мюллер.

На эти цели были потрачены миллионы долларов американских налогоплательщиков, но в итоге он не пришел ни к чему. Сам Трамп называл это расследование «охотой на ведьм» и самой большой ложью в истории США.