Пандемия коронавируса заставит систему образования России пересмотреть преподавание ОБЖ

Москва, 5 мая. Сразу несколько разделов из предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в прямом эфире сдает на государственной итоговой аттестации вся Россия, сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в беседе с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Разговор состоялся в рамках совместного проекта телеканала «Россия 24» и пресс-службы Правительства РФ – программы «Диалог». Автор нового учебника по ОБЖ Юлия Шойгу спросила у министра просвещения, как обновленный курс поможет сформировать у школьников ответственность за свои поступки.

«Предмет ОБЖ в этом отношении играет очень важную роль. И важны не только теоретические знания, но и практические. Сейчас есть новые реальности, с которыми сталкиваются наши школьники. Например, Вы абсолютно правильно делаете акцент в учебнике на информационной безопасности, на тех новых вызовах, которые сегодня есть в обществе, к которым нужно готовить школьников. И абсолютно правильно то, что знания носят прикладной характер», — ответил Кравцов, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава ведомства заявил, что следующим этапом реформирования системы преподавания ОБЖ будет повышение подготовки учителей, в этом Минпросвещения РФ надеется на помощь специалистов МЧС.

«Мне кажется, сейчас интересную задачу нам сама жизнь подкинула. Дистанционный формат, в котором сейчас учатся ребята, позволяет развернуть и курсы повышения квалификации, в том числе для учителей ОБЖ. Несколько разделов из «Основ безопасности и жизнедеятельности», по-моему, мы сейчас всей страной в прямом эфире сдаем практически на государственной итоговой аттестации. Поэтому интересно было бы посмотреть на то, как система дистанционного образования сработает, может быть ее можно использовать и для повышения квалификации педагогов», — добавила Шойгу.

Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве намерены поддерживать также институт школьных психологов. Многие вопросы у родителей и учителей снимаются после обращения за квалифицированной помощью в центры психологической поддержки.

Министр предложил осенью провести форум школьных психологов и обсудить на нем вопросы, которые возникли в период обучения школьников на дому. В форуме могут принять участие медицинские психологи, специалисты из силовых структур и ведомств.

Ранее глава ЦЭПП МЧС России Юлия Шойгу дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором подробно рассказала об участии психологов МЧС в обновлении курса преподавания ОБЖ.

