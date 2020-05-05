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Депутат ДНР призвала осудить ОБСЕ за отказ фиксировать ранения трех детей обстрелами ВСУ

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Депутат ДНР призвала осудить ОБСЕ за отказ фиксировать ранения трех детей обстрелами ВСУ

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что позиция миссии ОБСЕ, которая проигнорировала преступные действия Вооруженных сил Украины, обстрелявших 4 мая поселок Александровка, «достойна всецелого осуждения на самых высоких международных переговорных площадках».

В беседе с Федеральным агентством новостей депутат Нарсовета ДНР напомнила, что Украина уже шестой год ведет кровопролитную войну против жителей Донбасса.

«Бандформирования в лице ВСУ и националистические батальоны методично уничтожают наши дома, разрушают инфраструктуру, убивают мирных граждан, детей. С приходом к власти Владимир Зеленский продолжил нацистскую политику в отношении нас. Не проходит и дня, чтобы Донецкая Народная Республика не подверглась обстрелам со стороны Украины.

При этом новый президент цинично врет всему мировому сообществу о соблюдении Киевом перемирия. И вчера украинские силовики в очередной раз совершили подлое преступление против народа Донбасса. И самое страшное, что пострадали маленькие ни в чем не повинные дети», — сказала Елена Шишкина.

Депутат ДНР призвала осудить ОБСЕ за отказ фиксировать ранения трех детей обстрелами ВСУ

Речь идет о вчерашнем обстреле со стороны ВСУ расположенного вблизи к линии разграничения поселка Александровка.

«В результате пострадали четверо мирных жителей: мужчина 1965 года рождения и трое детей — семилетняя Милана (осколочное ранение спины), десятилетняя София (осколочное ранение головы) и семилетняя Анастасия (осколочное ранение ноги).

Эти преступные действия были цинично проигнорированы миссией ОБСЕ. Ее представители в нарушение пунктов мандата на проведение мониторинговой миссии просто отказались от осмотра места происшествия и пострадавших детей и не зафиксировали обстрелы со стороны ВСУ. Более того, представители этой якобы уважаемой международной организации даже отказались обозначить в своих отчетах факты ранения детей из-за обстрелов ВСУ. Эта позиция ОБСЕ достойна всецелого осуждения на самых высоких международных переговорных площадках», — заявила Шишкина.

Она выразила надежду, что рано или поздно виновные в страданиях народа Донбасса будут наказаны.

«Мы никогда не простим Киеву всю ту боль и страдания, которые он причинил нашим гражданам, нашим детям. Вчерашнему обстрелу мирного жилого поселка нет оправдания, как и всем другим военным преступлениям украинской власти в Донбассе. Уверена, что виновные не уйдут от ответственности и обязательно понесут наказание», — добавила Елена Шишкина.

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