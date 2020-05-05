Более 10 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки. События дня. ФАН-ТВ

10 102 случаев COVID-19 за сутки В 83 российских регионах за сутки выявили 10 102 человека с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 5714, Подмосковье — 822, Санкт-Петербурге — 226 и в Нижегородской области — 174. У почти половины пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. Накануне сообщалось о 10 581 новом заболевшем. Таким образом, число случаев выявления коронавирусной инфекции снижается второй день подряд. Всего в России зарегистрировано 155 370 больных COVID-19, из них 19 865 выздоровели, 1451 человек скончался.

В России осудили вручение «Пулитцера» Посольство России в США осудило оргкомитет Пулитцеровской премии за то, что награду в категории «Международная журналистика» в этом году получила газета New York Times за статьи о действиях Владимира Путина. «Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства. Официальный представитель МИД Мария Захарова неоднократно называла ложью и фейком информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что «материал «Долгая война Путина против американской науки» — это шедевральная деза».

Денис Евдокимов не признает вину Командир экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru рассказал свою версию авиакатастрофы. По словам пилота, причиной инцидента стало несоответствие судна нормам летной годности. Он добавил, что сделал все возможное для предотвращения крушения. Евдокимов попросил прощения у близких погибших. Причиной возвращения SSJ 100 в аэропорт вылета стало попадание молнии, которое повлекло переход самолета в режим полного ручного управления. По словам командира экипажа, в реальной обстановке этот режим оказался отличным от того, который он отрабатывал на тренажере. Следствие по делу о катастрофе завершилось в апреле. Согласно его выводам, причиной трагедии стали действия командира экипажа, а не техническая неисправность воздушного судна. Денису Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы. Напомним, самолет SSJ 100 сгорел после посадки в аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года. На борту находились 78 человек. Погибли 40 пассажиров и бортпроводник.