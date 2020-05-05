Минпросвещения тестирует российские аналоги Zoom и Skype для дистанционного обучения

Москва, 5 мая. Министерство просвещения РФ в период вынужденного перехода на дистанционное обучение из-за коронавируса тестирует аналог отечественных программ для онлайн-конференций, чтобы исключить утечку персональных данных, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе программы «Диалог».

«Мы хотим сделать систему и уже апробируем некий аналог Zoom, Skype, но отечественный, чтобы действительно это была закрытая система, чтобы не утекали персональные данные, это очень актуально», – сказал Кравцов, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, создание и внедрение такой программы в дистанционное обучение – это вопрос информационной безопасности.

Напомним, что большинство российских школьников и учителей сейчас пользуется приложением для видеоконференций Zoom. 3 мая стало известно, что хакеры разместили более полумиллиона аккаунтов приложения в даркнете.

Аккаунты были выставлены на продажу по 1,25 цента за каждый. Их обнаружила и купила у русскоязычного пользователя через Telegram компания по кибербезопасности Cyble.

Ранее сообщалось, что глава ЦЭПП МЧС Юлия Шойгу и Сергей Кравцов обсудили возможность переноса ЕГЭ.