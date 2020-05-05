В киносообществе РФ высоко оценили фильм «Шугалей» за документальность и правильный посыл

Премьера остросюжетного фильма «Шугалей», основанного на реальной истории двух российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, произвела фурор в российском киносообществе.

1 мая на телеканале НТВ состоялась премьера картины «Шугалей», рассказывающая о социологах Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Весной 2019 года они прибыли в Ливию, чтобы провести социсследование. Их работа была согласована с властями Триполи. В какой-то момент триполитанскому руководству в лице так называемого Правительства национального согласия, пришедшего к власти незаконно при поддержке Запада и террористических сил, бежавших их Сирии, показалось, что работа российских ученых может им навредить. Они бросили Шугалея и Суэйфана в тюрьму «Митига», известную своими пытками и нечеловеческими условиями. Россияне до сих пор находятся там. Российским дипломатам и общественности пока не удалось вытащить соотечественников из террористического плена.

«Это интересная история. Фильм о живом человеке, которому можно помочь прямо сейчас. Это редчайший случай», — заметил режиссер «Шугалея» Денис Нейманд.

По его словам, основная идея картины заключается в том, что русские своих не бросают и люди обязательно должны друг другу помогать.

Народный артист РФ Георгий Штиль с большим интересом посмотрел эту картину и отметил, насколько качественно она снята.

«В «Шугалее» очень здорово все сделано. Этот Восток, эти бороды, еще больше ненависти к этим игиловцам (боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1. — Прим. ФАН). Это такой ужас — пытки, издевательства над ни в чем неповинными людьми, убийства со стороны террористов», — поделился впечатлениями Георгий Антонович.

Немецкий журналист Ларс Поэльц и вовсе полагает, что картина «Шугалей» не уступает голливудским блокбастерам.

«Качество производства боевика абсолютно высокое и ничем не уступает голливудскому. Фильм понравится как любителям боевиков, так и тем, кто интересуется политикой», — написал Поэльц.

А Народный артист СССР Олег Басилашвили высоко оценил работу актера Кирилла Полухина, сыгравшего Максима Шугалея. По его словам, это тот актер, которому веришь, а это очень ценно, потому что фильм фактически является документальной историей, которая требует продолжения в реальной жизни.

«Художественные произведения очень часто обладают такой силой и таким сильным образом, что могут привлечь внимание общественности к какой-то ситуации. <…> Художественное решение всегда сильнее, чем новостной сюжет», — считает режиссер и сценарист Ким Дружинин.

Сергей Щеглов, продюсер кинокомпании «Трииксмедиа», работавшей над «Шугалеем», убежден, что картину должны посмотреть американцы, потому что они зачастую совершенно ничего не знают о происходящем в мире и не понимают, какие угрозы могут быть для них самих на других континентах.

Продюсер характеризует фильм как «художественную документалистику», потому что съемочной группе удалось сохранить баланс между художественностью и реальными фактами.

«То, что мы сделали за такие сроки — это хорошее, крепкое, точное произведение с минимальным художественным отклонением от фактов, которые нам известны», — заметил Щеглов.

Общественный деятель и публицист Мария Бутина, пережившая заключение в американской тюрьме после сомнительных обвинений, выразила надежду, что фильм «Шугалей» переведут на английский и арабский языки, поскольку считает важным, чтобы история двух российских социологов обсуждалась во всем мире.

«Я уловил главный посыл фильма «Шугалей» — наши молодцы, наши должны победить, потому что своих не бросают. Это очень правильный посыл, который особенно актуален в сегодняшних условиях», — отметил актер Сергей Гарусов, снявшийся во многих популярных телесериалах, в том числе вместе с Кириллом Полухиным.

1 Организация запрещена на территории РФ.