Яровая назвала позорным обращение «оскверняющего историю» старосты Праги-6 к главе ЕК

Москва, 5 мая. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала позорным обращение старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен в связи с реакцией РФ на снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в чешской столице.

Ранее Коларж, по инициативе которого в Праге демонтировали памятник Коневу, пожаловался главе ЕК на Россию. В своем послании он выразил негодование реакцией Москвы на снос монумента, а также тем, что в Сети власти Праги-6 сравнивают с нацистами, а его самого называют «гауляйтером», сообщает «Царьград».

По словам Яровой, «суть позорного обращения» Коларжа заключается в том, что для него памятник Коневу является собственностью, а не символом памяти.

«Именно позорного, поскольку, оно в еще большей степени показывает аморальность и подлость содеянного», — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Депутат считает, что Еврокомиссии следовало бы посоветовать Коларжу, который «позорит свой народ, страну и город», перечитать приговор Нюрнбергского трибунала, особенно его отдельные разделы о преступной деятельности и убийствах населения в Чехословакии, поскольку «своими действиями именно он сам оскверняет историю, пытается украсть у будущих поколений знание об освободителях Праги и Чехии от фашистской чумы».

Уточним, что в своем обращении Коларж утверждает, что демонтаж памятника вызвал неадекватную реакцию России, в частности, провоцировал в адрес польских муниципальных политиков различные угрозы. Он уверен, что ЕК должна осудить действия РФ, которые являются вмешательством во внутренние дела Чехии.

Российская сторона с обвинениями Чехии не согласна. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия с монументом «возмутительными и циничными». В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле.

СК РФ возбудил уголовное дело о совершенном публично осквернении символов воинской славы России. В ведомстве намерены привлечь к ответственности сех участников сноса памятника.