LIVE: Лекция Игоря Никонорова о коронавирусе и гриппе

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажет онлайн-лекцию старшего научного сотрудника НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидата медицинских наук Игоря Никонорова.

Ученый расскажет о коронавирусе, различных разновидностях гриппа и эпидемиях. Мы поговорим о том, как человечество изучало вирусы, как развивалась вирусология, расскажем о пандемии гриппа с XVI по XXI века, опишем методы профилактики и лечения вирусных заболеваний. Обсудим вакцинацию и объясним, почему все еще нет вакцины от COVID-19.

Вирусы всегда будут представлять опасность для людей. Медиагруппа «Патриот» надеется, что знания, полученные при просмотре данного эфира, помогут вам защитить от болезней себя и своих близких.