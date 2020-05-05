Mail.ru создала нейросеть для цифрового архива «Лица Победы»

Москва, 5 мая. Российская компания Mail.ru Group и общественное движение «Бессмертный полк» помогут найти родственников неизвестных солдат, сообщили в пресс-службе компании.

Со 2 мая в цифровом архиве «Лица Победы» заработала система распознавания лиц Vision. Компьютер найдет фото одних и тех же людей, загруженные в разное время. В работе архива задействованы технологии машинного обучения.

Разработчики написали специальные алгоритмы для обработки снимков низкого качества. Программа анализирует черно-белые кадры, фотографии, сделанные с засветами или в темноте.

Нейросеть научилась находить одних и тех же людей среди множества снимков с точностью до 99.8%. Система распознает людей в разных головных уборах, одежде, в разных позах.

Vision проанализирует архив военных лет, собранный активистами «Бессмертного полка», а также фото неизвестных солдат. Благодаря проекту пользователи со всего мира смогут не только найти архивные снимки с членами своей семьи, но и пообщаться с владельцами снимков.