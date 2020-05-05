Экс-солистка «Блестящих» побрилась налысо, оставшись без денег бывшего мужа

Москва, 5 мая. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Дубовицкая пожаловалась на своей странице в Facebook на бывшего мужа — вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Анохина. Певица заявила, что экс-супруг сбежал из страны, оставив их сына «без средств к существованию».

«Знай «героя» в лицо!» — написала Дубовицкая под фото бывшего мужа.

Однако некоторые подписчики не посчитали, что экс-солистка поп-группы нуждается в сочувствии. Пользователи Сети раскритиковали Дубовицкую за жалобы на Анохина.

«Я считаю, что Интернет не место для подобных выяснений», — написал Михаил Жучков.

«Плохо, что мы прикрываемся детьми, чтобы шантажировать мужиков. Работай сама и воспитывай, зачем выставлять себя и отца ребенка на посмешище? Вы и так уже получили огромные отступные», — цитирует комментаторов KP.RU.

Отреагировать на обвинения бывшей супруги успел и сам Анохин. В беседе с изданием «Советский спорт» он рассказал, что развелся с Дубовицкой два года назад и оставил ей дом в Барвихе, который певица продала за 59 миллионов рублей.

«Наверное, деньги закончились», — предположил Анохин.

Примечательно, что незадолго до публикации поста о бывшем муже Дубовицкая побрилась налысо. По словам артистки, она избавилась от белокурых волос просто потому, что ей «так захотелось».